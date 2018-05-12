اعلنت الولايات المتحدة الاميركية انها ستواصل دعم الجيش اللبناني على الرغم من المكاسب التي حققها حزب الله وحلفاؤه في الانتخابات البرلمانية الاخيرة.

وقالت وزارة الحرب الاميركية " البنتاغون"، ان واشنطن لا زالت ملتزمة بدعم السيادة والاستقرار والأمن ومؤسسات الدولة في لبنان بما في ذلك الجيش اللبناني.

وقالت اللفتنانت كوماندر ريبيكا ريبرتش المتحدثة باسم البنتاغون لرويترز في بيان: "الولايات المتحدة ما زالت ملتزمة بدعم السيادة والاستقرار والأمن ومؤسسات الدولة في لبنان بما في ذلك القوات المسلحة اللبنانية بصفتها القوات المسلحة الشرعية الوحيدة في الدولة اللبنانية".

وأضافت "تعزيز العلاقة الدفاعية بين الولايات المتحدة ولبنان اكتسب أهمية إضافية في ضوء التهديدات المستمرة القادمة من سوريا".

وقدمت الولايات المتحدة أكثر من 1.5 مليار دولار من المساعدات العسكرية للبنان منذ عام 2006، فيما حثت قوى كبرى لبنان الخميس على احترام سياسته الخاصة بالنأي بالنفس عن الحروب الإقليمية.

وفاز حزب الله والأحزاب والسياسيون المتحالفون معه بأكثر من نصف مقاعد البرلمان البالغة 128 مقعدا في انتخابات جرت الأحد.