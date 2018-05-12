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رقم الخبر: 219397 تاريخ النشر: أيار 11, 2018 الوقت: 19:30 الاقسام: عربيات  
بيان للخارجية السودانية حول مقتل دبلوماسي نيجيري بالخرطوم

بيان للخارجية السودانية حول مقتل دبلوماسي نيجيري بالخرطوم

أصدرت وزارة الخارجية السودانية بيانا أعلنت فيه عن وفاة ضابط الجوازات بالسفارة النيجيرية حبيب ألمون بمنزله إثر اعتداء، بحسب ما أوردت وكالة السودان للأنباء.

وأفادت الوزارة أن فريقا من دائرة المباحث والجنايات بولاية الخرطوم انتقل لمقر الفقيد، وقام بكافة الإجراءات اللازمة وفقاً للقانون، وقد تم توقيف بعض المشتبه بهم الذين تم التحري معهم، وقد تبين أن الجريمة وقعت لدوافع فردية وليست لها أي أبعاد أخرى.

وأعلنت الحكومة النيجيرية والشرطة السودانية الخميس أنه تم العثور على دبلوماسي نيجيري مقتولا داخل منزله في العاصمة السودانية.

وأكدت وزارة الشؤون الخارجية النيجيرية وفاة الدبلوماسي. وقال المتحدث باسم الوزارة لوكالة فرانس برس "علينا انتظار تقرير رسمي من بعثتنا يوضح تفاصيل ما حدث". 

من جهتها أشارت مواقع إخبارية إلى أن الدبلوماسي تعرض لهجوم بسكين، لكنّ الشرطة السودانية والحكومة النيجيرية لم تؤكدا ذلك.

 

 

 

 
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مصدر الخبر: الخرطوم/وكالات
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