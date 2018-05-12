وأوضح المتحدث باسم الجيش المصري تامر الرفاعي أنه "تم القضاء على 3 عناصر ارهابية مسلحة خلال استهداف القوات الجوية لـ4 أوكار للإرهابين، فيما تم القضاء على 18 آخرين خلال تبادل لإطلاق النيران مع قوة المداهمات بشمال ووسط سيناء وعثر بحوزتهم على أسلحة وذخائر".

وأشار إلى أن الجيش "استهدف 391 وكرًا للإرهابيين، وضبط ودمر 30 سيارة من أنواع مختلفة بالإضافة إلى 49 دراجة نارية، وألقى القبض على 345 عنصرًا إرهابيًا، ونجح في تفكيك 21 عبوة ناسفة تم زرعها على محاور التحرك المختلفة لاستهداف القوات في مناطق العمليات".