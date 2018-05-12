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رقم الخبر: 219396 تاريخ النشر: أيار 11, 2018 الوقت: 19:28 الاقسام: عربيات  
الجيش المصري يعلن تصفية 21 إرهابيًا بعمليات نوعية في سيناء

الجيش المصري يعلن تصفية 21 إرهابيًا بعمليات نوعية في سيناء

أعلن الجيش المصري عن تصفية 21 إرهابيا وتدمير 391 وكرا للإرهابيين ضمن عملية سيناء 2018 لمكافحة الإرهاب.

وأوضح المتحدث باسم الجيش المصري تامر الرفاعي أنه "تم القضاء على 3 عناصر ارهابية مسلحة خلال استهداف القوات الجوية لـ4 أوكار للإرهابين، فيما تم القضاء على 18 آخرين خلال تبادل لإطلاق النيران مع قوة المداهمات بشمال ووسط سيناء وعثر بحوزتهم على أسلحة وذخائر".

وأشار إلى أن الجيش "استهدف 391 وكرًا للإرهابيين، وضبط ودمر 30 سيارة من أنواع مختلفة بالإضافة إلى 49 دراجة نارية، وألقى القبض على 345 عنصرًا إرهابيًا، ونجح في تفكيك 21 عبوة ناسفة تم زرعها على محاور التحرك المختلفة لاستهداف القوات في مناطق العمليات".

 

 
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مصدر الخبر: القاهرة/وكالات
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