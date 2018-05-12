بالرغم من دعوات مكافحة الإرهاب التي تعلنها بريطانيا بين الحين والآخر، إضافة إلى تعرض البلاد لعدد من الهجمات الإرهابية، فاجأت لندن الجميع بتقديمها إعتذار للقيادي الليبي في تنظيم القاعدة، عبد الحكيم بلحاج وزوجته.

وقال المدعي العام البريطاني، جيريمي رايت، إن مطالبات قضائية من بلحاج وزوجته ضد مسؤولين بريطانيين ووكالات أمنية تم سحبها في إطار تسوية شاملة ونهائية بينهما وبين الحكومة البريطانية، وذلك على خلفية تسليم بلحاج وزوجته إلى ليبيا إبان عهد الزعيم الليبي السابق القذافي.

ولدى بلحاج سجل يمتد من قتاله إلى جانب زعيم تنظيم القاعدة أسامة بن لادن في أفغانستان، ثم زعامته للجماعة الليبية المقاتلة، وقيادته لمجلس طرابلس العسكري، وهي كلها مسميات مختلفة لجماعات وميليشيات تحمل فكرا إرهابيا واحدا، قامت بزعزعة الأمن ليس فقط في الداخل الليبي بل حتى خارجه، وهو أمر يعززه ثبوت وجود علاقة بين الجماعة الليبية المقاتلة ومنفذ هجوم مانشستر في بريطانيا مايو 2017.

إلا أن بلحاج اعتبر أيضا شخصية إرهابية على مستوى عالمي، فقد اعتقل واستجوب من قبل المخابرات المركزية الأميركية على خلفية هجمات الحادي عشر من سبتمبر في نيويورك عام 2001.

وأثار الاعتذار البريطاني لزعيم ما يسمى بالجماعة الليبية المقاتلة وأحد المطلوبين على قوائم الإرهاب، علامات استفهام عديدة، كون توقيت الاعتذار يأتي في وقت تقول لندن إنها تسعى لتشديد قوانين محاربة التشدد، كما أن بلحاج لا يزال يلعب دورا سلبيا في حالة عدم الاستقرار التي تعيشها ليبيا.