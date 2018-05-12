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رقم الخبر: 219394 تاريخ النشر: أيار 11, 2018 الوقت: 19:23 الاقسام: عربيات  
الشيخ دعموش: المقاومة حققت انتصارا سياسيا كبيرا في لبنان

الشيخ دعموش: المقاومة حققت انتصارا سياسيا كبيرا في لبنان

شدد نائب رئيس المجلس التنفيذي في حزب الله الشيخ علي دعموش الجمعة، على أنه بالرغم من الحملات الإعلامية والسياسية التي شنت على المقاومة ولغة التحريض التي استخدمها الطرف الآخر في خطاباته الانتخابية للتأثير على جمهور المقاومة وخياراته، خرج الشعب في يوم الانتخابات بكثافة وتحمل مسؤوليته الوطنية في الإقتراع للوائح "الأمل والوفاء" وحقق نتائج لخيار المقاومة فاقت توقعات الخصوم وحتى الأصدقاء.

وخلال خطبة الجمعة ، قال الشيخ دعموش إن المقاومة حققت في الانتخابات النيابية وفي المعركة السياسية التي فرضت عليها انتصارا سياسيا كبيرا يكمّل انتصاراتها الميدانية، وأفشلت كل الرهانات الداخلية والخارجية التي كانت معقودة على الانتخابات النيابية لإضعافها وتحجيمها".

ورأى الشيخ دعموش أن لبنان بعد الإنجاز السياسي الكبير الذي حققته المقاومة وحلفائها في الإنتخابات النيابية بات أمام مشهد جديد يُحمّل حزب الله والحلفاء مسؤوليات كبيرة على صعيد بناء الدولة وخدمة الناس ومكافحة الفساد.

وختم بالقول "نحن من جهتنا سنتحمل هذه المسؤولية بكل صدق وإخلاص وجدارة وسنكون أوفياء لأهلنا كما كانوا على الدوام أوفياء للمقاومة وتضحياتها وشهدائها".

 

 
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مصدر الخبر: بيروت/وكالات
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