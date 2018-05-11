أعربت المنامة الخميس عن تأييدها للاعتداءات المتكررة للكيان الصهيوني على سوريا معتبرة انها تأتي “دفاعا عن النفس” في مواجهة إيران، في أول موقف عربي معلن من هذا النوع.

وقال وزير الخارجية خالد بن أحمد آل خليفة في حسابه بتويتر “طالما إن إيران اخلّت بالوضع القائم في المنطقة واستباحت الدول بقواتها وصواريخها، فإنه يحق لأي دولة في المنطقة ومنها" إسرائيل" ان تدافع عن نفسها بتدمير مصادر الخطر”.

ومنذ بدء الحرب في سوريا في 2011، قصف كيان الاحتلال الإسرائيلي مرارا أهدافاً عسكرية للجيش السوري أو أخرى لحزب الله اللبناني في سوريا.

وبدأ التصعيد الاخير قبل منتصف الليل في جنوب البلاد، قبل ان يتوسع لاحقاً ويستمر لساعات، مع اعلان جيش العدو الإسرائيلي عن تصديه لصواريخ قال إنها إيرانية استهدفت الجزء المحتل من هضبة الجولان، ثم إعلان دمشق أيضاً عن تصديها لصواريخ إسرائيلية باتجاه مدينة البعث في القنيطرة جنوبا.

واستهدفت الصواريخ الإسرائيلية مواقع عسكرية تابعة للجيش السوري ومستودع ذخيرة وموقع رادار، وفق ما نقل الاعلام الرسمي السوري عن مصدر عسكري.

وموقف الشيخ خالد بن أحمد آل خليفة المؤيد علنا لضربات اسرائيلية ضد أهداف في دولة عربية، نادر بالنسبة الى وزير خارجية عربي.

ومملكة البحرين حليفة المملكة السعودية في الخليج الفارسي وضمن الدول التي تطبع سرا مع كيان العدو الإسرائيلي والتي لم تعد تتحرج من خروج ذلك إلى العلن.