* عشرات الغارات الجوية على مناطق متفرقة في محافظة صعدة

مقتل وجرح العديد من قوات التحالف السعودي في نجران

استشهدت إمرأة يمنية فيما جرحت طفلتها بقصف مدفعي لقوات الرئيس المستقيل عبد ربه منصور هادي في مديرية المتون شمالي غرب محافظة الجوف، في حين تدور مواجهات عنيفة بين الجيش واللجان الشعبية من جهة وقوات طارق صالح نجل شقيق الرئيس اليمني السابق من جهة أخرى بمديرية مقبنة في الريف الغربي لمحافظة تعز. والأمم المتحدة تقول إن شهر نيسان/أبريل الماضي شهد سقوط أكبر عدد من الضحايا المدنيين.

وفي التفاصيل أعلنت الأمم المتحدة أن شهر نيسان/أبريل الماضي، شهد سقوط أكبر عدد من الضحايا المدنيين في اليمن معظمهم جراء غارات التحالف السعودي.

وفي سياق متصل، أفاد مصدر مطلع في اليمن باستشهاد إمرأة فيما جرحت طفلتها بقصف مدفعي لقوات الرئيس اليمني المستقيل عبد ربه منصور هادي في مديرية المتون شمالي غرب محافظة الجوف شرق البلاد.

ويأتي ذلك بعد ساعات من استشهاد 3 نساء وإصابة رابعة من أسرة واحدة إثر غارتين جويتين للتحالف السعودي استهدفتا مزرعة في منطقة عيال محمد بمديرية نهم شمالي شرق صنعاء.

كما شنت طائرات التحالف السعودي عشرات الغارات الجوية على مناطق متفرقة في مديريات باقم ومنبه ورازح والظاهر الحدودية بمحافظة صعدة شمال اليمن.

إلى ذلك تدور مواجهات عنيفة على أشدها بين الجيش واللجان الشعبية من جهة وقوات طارق صالح نجل شقيق الرئيس اليمني السابق علي عبدالله صالح والمدعومة إماراتياً من جهة أخرى، في منطقة البرح بمديرية مقبنة في الريف الغربي لمحافظة تعز.

وفي تعز، شنت طائرات التحالف السعودي نحو 30 غارة جوية لإسناد محاولة تقدم قوات طارق صالح ولواء العمالقة على مواقع الجيش واللجان الشعبية في مفرق موزع جنوبي غرب المحافظة تعز، إلاّ أنّ هذه المحاولة فشلت في تحقيق أي تقدم وفقاً لمصدر عسكري يمني.

في المقابل أعلنت وكالة الأنباء الإماراتية الرسمية من جهتها عن تقدم قوات طارق صالح وبإسناد القوات الإماراتية في عدد من المواقع بمديرية موزع.

وفي محافظة البيضاء، قتل 4 عناصر من قوات هادي وجرح 8 آخرين خلال مواجهات مع الجيش واللجان الشعبية في مديرية قانية شرقي المحافظة وسط اليمن.

وعند الحدود اليمنية السعودية، أفاد مصدر عسكري يمني بمقتل وجرح العديد من قوات التحالف السعودي وتدمير آليتين عسكريتين لهم خلال تصدي الجيش واللجان لمحاولة زحفهم باتجاه جبل الطلعة الحدودي بنجران السعودية.

وفي عسير قصف الجيش واللجان بصاروخ زلزال 2 تجمعات الجيش السعودي قبالة منفذ علب الحدودي بالتزامن مع قصف مدفعي استهدف مواقع الجيش السعودي في التلال السود وقلة حسن بمنطقة الربوعة.

كذلك استهدف الجيش واللجان بقذائف المدفعية مواقع للجيش السعودي وآلياته العسكرية في جبلي قيس وإم بي سي ومنطقتي الدحرة والخوبة بجيزان السعودية.