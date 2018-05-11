* بالتزامن مع نقل السفارة الأمريكية.. العدو يعتزم منع الأذان في مساجد القدس * الكيان الصهيوني يمنع خطيب الأقصى من دخول الضفة الغربية لـ4 أشهر

خشية في جيش الاحتلال من إحتدام الوضع في" يوم النكبة"

أصيب 15 فلسطينيا بالرصاص الحي وتأثروا بقنابل الغاز التي أطلقها جنود صهاينة على الشبان المتواجدين في مخيمات العودة الخمسة قرب السياج الحدودي شمالي قطاع غزة.

وكان بين المصابين صحفي واحد، إضافة إلى طفل أصيب برصاصتين في ساقيه شرق جباليا شمال القطاع.

وفي هذه الأثناء، تصاعدت ألسنة اللهب في موقع الجيش الإسرائيلي شرق جباليا إثر بالونات حارقة أطلقها الشبان، كما شوهدت حرائق أخرى شرق غزة، فيما تجددت الاشتباكات قرب حاجز بيت إيل في رام الله بين المتظاهرين والجنود الإسرائيليين.

وكان قد اصيب شاب آخر برصاص الاحتلال قبيل انطلاق مسيرات العودة السلمية، قرب موقع ملكة شرق مدينة غزة، صباح الجمعة.

وكانت "الهيئة العليا لمسيرة العودة وكسر الحصار" قد أعلنت أن مسيرات الجمعة ستحمل اسم" جمعة النذير".

ودعت الهيئة الفلسطينيين في غزة والضفة والقدس والداخل المحتل ومخيمات الشتات، إلى جعل مسيرة الجمعة "موعدًا للإعداد لمليونية العودة في 14 من الشهر الجاري لتكون رسالة ضد صفقة القرن".

كما دعت "حركة الجهاد الإسلامي" إلى "النفير العام" في جمعة النذير وإعلان الغضب رفضاً للمخططات التي تستهدف الحقوق والثوابت الفلسطينية.

بدورها، حثّت اللجان الشعبية جماهيرها على المشاركة الفاعلة ضمن فعالية "جمعة النذير" في الضفة، و"الاشتباك مع الاحتلال في كافة نقاط التماس".

أما قائد حركة حماس في قطاع غزة يحيى السنوار، فقد أكد أن مسيرات العودة "ستستمر حتى تحقيق أهدافها".

وكانت وزارة الصحة قد أعلنت في وقت سابق الاحصائية التراكمية لاعتداءات الاحتلال الصهيوني بحق المشاركين في مسيرات العودة شرق قطاع غزة منذ 30 أذار/ مارس قد خلّفت 47 شهيداً و8536 إصابة بجروح مختلفة واختناق بالغاز المسيل للدموع.

هذا وبدأ الاف المواطنين بالتوافد الى مخيمات العودة بنقاطها الخمسة على طول الحدود الشرقية لقطاع غزة للمشاركة في الجمعة السابعة لمسيرات العودة.

من جانبه نشر جيش الاحتلال المزيد من القناصة بمحاذاة مخيمات العودة برفح وخان يونس البريج وغزة وجباليا اضافة الى اقامة تحصينات جديدة تشمل سواتر ترابية وحواجز اسمنتية بغطاء مستمر من طائرات الاستطلاع.

وبدأ جنود الاحتلال باطلاق قنابل الغاز صوب المتظاهرين في مخيم العودة بقرية خزاعة شرق خان يونس جنوب قطاع غزة ما ادى لوقوع حالات اختناق جرى علاجها ميدانيا.

كما يستعد جيش العدو الصهيوني لما أسماه "البروفة" الأخيرة على حدود قطاع غزة قبيل المظاهرة الضخمة التي من المفترض أن تحصل بعد أربعة أيام، بمشاركة أكثر من مئة ألف مواطن فلسطيني بمناسبة يوم النكبة، والتي ستجري تزامنًا مع نقل السفارة الأميركية إلى القدس المحتلة الأسبوع المقبل.

وذكر موقع موقع "والاه" نقلًا عن مصادر عسكرية صهيونية أن "حماس" تختبر الجيش "الإسرائيلي" ونشاطاته على السياج"، مشيرًا أن ""حماس" اختبرت في الأشهر الأخيرة الجيش وشاهدت ردود فعله"، مرجّحًا تحضير "حماس" لمفاجآت، وتابع" الجيش يستعد بقوات قوية لأيّ سيناريو، بما في ذلك محاولات مئات الفلسطينيين إجتياز السياج".

وبحسب الموقع، تحدث قائد فرقة غزة يهودا فوكس مع قادة الكتائب قائلًا إن "إجتياز الفلسطينيين لطريق بورما، وطريق "الأمن" الجاري المقابل للسياج الحدودي سيُعتبر إخفاقًا، لذلك سيبذل مسعى لكبح المتظاهرين قبل وصولهم إلى السياج".

ويخشى جيش العدو من السيناريو الأصعب والمعقد الذي يستعد إليه وهو إحتدام عدة ساحات عمل بالتوازي كالحدود السورية، في أنحاء الضفة الغربية وحدود قطاع غزة.

إلى ذلك تعتزم سلطات العدو الصهيوني منع رفع الأذان في مساجد القدس، بالتزامن مع بدء احتفالات نقل السفارة الأمريكية من "تل أبيب" إلى القدس المحتلة يوم الاثنين المقبل، "منعا من وصول نداءات المؤذنين لأسماع المشاركين في الاحتفال البالغ عددهم 800 شخص".

وكشفت القناة العبرية، النقاب عن استعدادات أمنية صهيوني غير مسبوقة، بالتزامن مع افتتاح السفارة الأمريكية في مدينة القدس المحتلة، وذكرى النكبة الفلسطينية.

وأشارت إلى أن الشرطة الصهيونية تستعد بشكل استثنائي للأسبوع القادم الذي وصفته بـ "الأصعب"، حيث يجري الاحتفال بنقل السفارة في ذكرى النكبة الفلسطينية

ولفتت إلى أنه في يوم الاثنين القادم، والذي سيجري فيه الاحتفال بافتتاح السفارة الأمريكية في القدس، تخطط الشرطة لإقامة جدار من الشرطة والقناصة، بالإضافة إلى نشر الطائرات المروحية للمراقبة، في الحي الذي سيفتتح فيه السفارة.

وسيتم غداً الأحد الاحتفال بما يسمى "يوم القدس"، بمناسبة الذكرى الـ 70 لكيان العدو (نكبة فلسطين عام 1948) والتي تتزامن مع احتلال ما تبقى من مدينة القدس.

على صعيد أخر، سيتم يوم الثلاثاء إحياء يوم النكبة الفلسطينية، حيث تشعر قوات العدو بالقلق من أن نقل السفارة إلى القدس وقرار ترمب بشأن إلغاء الاتفاق مع إيران سوف يؤثر أيضًا على أحداث هذا اليوم الحساس في القدس.

يشار إلى أن القوى الفلسطينية دعت إلى إضراب عام يوم الاثنين القادم في مختلف المناطق الفلسطينية احتجاجا على افتتاح السفارة الأمريكية في القدس المحتلة، كما دعت إلى مسيرات في ذكرى النكبة الفلسطينية.

من جهة اخرى قال الشيخ عكرمة صبري خطيب المسجد الأقصى ورئيس الهيئة الإسلامية العليا في القدس إن السلطات الإسرائيلية منعته من دخول الضفة الغربية لمدة أربعة أشهر.

وقال الشيخ صبري في تصريح بهذا الصدد إن "السلطات الإسرائيلية سلّمته الخميس قرارا عسكريا بمنعه من دخول الضفة أربعة أشهر استنادا إلى قانون الطوارئ الصادر عام 1945 إبان الانتداب البريطاني"، وأن "إصدار القرار تم بمبرر أنني أشكل خطرا على أمن إسرائيل".

وأكد نجله عمار صبري، أن السلطات الإسرائيلية استدعت والده إلى مقر شرطة المسكوبية في القدس، وسلمته أمرا يقضي بمنعه من دخول مناطق السلطة الفلسطينية بتاتا لمدة أربعة أشهر كاملة من تاريخ تسلمه الأمر.

ووصف الشيخ صبري القرار بأنه مرفوض وأن هدف مثل هذه القرارات تقييد حرية الحركة ومصادرة حرية الكلام.

* حملة اقتحامات واعتقالات في الضفة

هذا وشهدت عدد من مدن الضفة الغربية المحتلة مواجهات مع قوات العدو الصهيوني، فجر الجمعة، عقب حملات اقتحامات واعتقالات نفذتها تلك القوات.

وداهمت قوات العدو منزل أسير في كفر راعي جنوب مدينة جنين وفتشته وعاثت فيه خرابا، واعتدت على من فيه.

إلى ذلك اندلعت مواجهات مع قوات العدو الصهيوني على مدخل بلدة عزون شرق مدينة قلقيلية فيما اعتقلت قوات الاحتلال ثلاثة مواطنين.

وقامت قوات العدو بالإعتداء على المعتقلين وفتشت منازل وواصلت إغلاق مداخل البلدة طوال ساعات ليل الخميس.

وفي ذات السياق اندلعت مواجهات عنيفة خلال اقتحام آلاف المستوطنين قبر يوسف في مدينة نابلس شمال الضفة.

واقتحمت قوة عسكرية صهيونية كبيرة المنطقة الشرقية قبيل منتصف ليل الخميس، واندلعت مواجهات مع عشرات الشبان الفلسطينيين الذين أغلقوا الطرق المؤدية إلى القبر بالإطارات المشتعلة.

وفي وقت لاحق، وصلت حافلات تقل آلاف المستوطنين إلى قبر يوسف تحت حراسة مشددة من دوريات العدو وقاموا بأداء طقوسهم التلمودية في أجواء احتفالية صاخبة.

وأفادت مصادر عبرية أن أكثر من 6 آلاف مستوطن اقتحموا المدينة وعلى رأسهم قائد جيش العدو بالضفة، ووزير الزراعة في كيان العدو، وأعضاء كنيست، وقادة المستوطنين.

* روسيا ومصر ترفضان حضور مراسم نقل السفارة الأمريكية إلى القدس

من جانب آخر لبى نحو 30 سفيرا من أصل 86 لدى" إسرائيل" دعوة الخارجية الإسرائيلية للمشاركة في مراسم نقل السفارة الأمريكية من تل أبيب إلى القدس، وأكدوا حضورهم هذه الفعاليات المزمعة غداً الأحد.

وبين الذين قبلوا الدعوة، سفراء هنغاريا وتشيكيا وبلغاريا، فيما لم يؤكد سفراء رومانيا والنمسا بعد، حضورهم هذه المراسم، وأعلنت 10 دول رفضها المشاركة لأسباب مبدئية وأخرى فنية، وبينها روسيا ومصر وألمانيا والنمسا وبولندا وإيرلندا ومالطا والمكسيك والبرتغال والسويد.

يشار إلى أنه سيشارك في المراسم كل من ابنة الرئيس الأمريكي إيفانكا ترامب، وصهره ومستشاره جاريد كوشنر، ووزير الخزانة الأمريكي ستيف منوتشين.

وذكرت صحيفة "هآرتس" أن وزارة الخارجية الإسرائيلية لم توجه الدعوة إلى أعضاء الكنيست من المعارضة، ووجهتها لأعضاء الحكومة ورؤساء لجان الكنيست، وأعضاء لجنة الخارجية والأمن التابعة للكنيست، وباقي كتل الائتلاف الحكومي.