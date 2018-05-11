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رقم الخبر: 219388 تاريخ النشر: أيار 11, 2018 الوقت: 18:59 الاقسام: دوليات  
معاقبة ضابط أمريكي رمى عربة من الطائرة بدون مظلة

معاقبة ضابط أمريكي رمى عربة من الطائرة بدون مظلة

قالت قناة" فوكس نيوز" التلفزيونية، إنه تم تحميل رقيب في الجيش الأمريكي، مسؤولية التدمير المتعمد لثلاث عربات مدرعة.

 وأقرت المحكمة العسكرية، بأن الرقيب جون سكيبر(29 عاما) قام بقطع حبال بعض مظلات الشحن عمدا عند تنفيذ عملية إنزال لسيارات "همفي" من طائرات النقل، أثناء التدريب في ألمانيا عام 2016. ونتيجة لذلك، تحطمت ثلاث سيارات مدرعة بالكامل بدون أية إصابات بشرية. وبلغ حجم الأضرار المادية أكثر من 200 ألف دولار. وواجه المتهم احتمال السجن لمدة تصل إلى 10 سنوات.

 

 
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مصدر الخبر: الوفاق/وكالات
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