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|رقم الخبر: 219387
|تاريخ النشر: أيار 11, 2018
|الوقت: 18:57
|الاقسام: دوليات
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انفجار إرهابي يودي بحياة شرطي بشمال غرب باكستان
قال مسؤولون إن قنبلة انفجرت في محطة حافلات في منطقة متاخمة للحدود الأفغانية في باكستان يوم الجمعة مما أسفر عن مقتل رجل أمن وإصابة 13 آخرين لكن لم تعلن أي جهة عن مسؤوليتها حتى الآن.
وقال نعمان خان المسؤول في الشرطة إن العبوة الناسفة كانت مزروعة على دراجة نارية فيما يبدو وانفجرت أثناء مرور دورية شرطة في محطة الحافلات بمدينة كوهات في شمال غرب البلاد. وتحقق الشرطة بشأن إن كانت العبوة الناسفة تعمل بالتحكم عن بعد أم كانت موقوتة.
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