انفجار إرهابي يودي بحياة شرطي بشمال غرب باكستان قال مسؤولون إن قنبلة انفجرت في محطة حافلات في منطقة متاخمة للحدود الأفغانية في باكستان يوم الجمعة مما أسفر عن مقتل رجل أمن وإصابة 13 آخرين لكن لم تعلن أي جهة عن مسؤوليتها حتى الآن.