ونقلت أجهزة الطوارئ عن وسائل إعلام محلية يوم الجمعة أن ثلاثة مصريين دخلوا بعد صلاة الظهر مسجد مدينة فيرولام وهجموا على الإمام والحارس وأحد المصلين.

وأفاد المتحدث باسم الوحدة الأمنية التي هرعت إلى مكان الحادث بأن رجلا توفي متأثرا بجراحه، بينما نُقل الآخران إلى المستشفى. وأضاف أن الدافع وراء الهجوم غير واضح.

وأوضحت الوحدة عبر موقع التواصل الاجتماعي (فيسبوك) أنه تم إضرام النار في المسجد قبل أن يفر المشتبه بهم في سيارة بيضاء بدون لوحات معدنية.

ولفت المتحدث إلى أن المهاجمين "شدوا وثاق الإمام وطرحوه أرضا وطعنوه في رقبته" فتوفي متأثرا بجروحه. كما تعرّض الآخران للطعن وهما بحالة حرجة.

وقبل أن يفروا في سيارة، رمى المهاجمون زجاجات حارقة في المسجد الذي تعرض للحرق جزئيا. ووصل الإطفائيون إلى المكان وأخمدوا الحريق.

ونقلت رويترز عن بريم بالرام -وهو متحدث باسم خدمة طوارئ خاصة- أن "المشتبه بهم رجال مصريون تعرّف عليهم سكان المنطقة".

وذكر موقع الجزيرة الإنجليزي أن المسجد تابع للطائفة الشيعية، لكن قيادات إسلامية نصحت بالتريث في تصوير الهجوم على أن له خلفية طائفية.

وقال رئيس شبكة مسلمي جنوب أفريقيا فيصل سليمان "لا نعرف إن كان الدافع إجراميا، وهل يتعلق الأمر بقصة حب فشلت أو لسبب ديني"، مضيفا أنها "المرة الأولى التي يحدث فيها مثل هذا الأمر في جنوب أفريقيا".

من جانبه قال مسؤول يوم الجمعة: إن وحدة خاصة من شرطة جنوب أفريقيا تتولى التحقيق في الهجوم على مسجد بالقرب من دربان أسفر عن مقتل شخص للاشتباه في أن التطرف دافع محتمل وراء الهجوم.

وتجتاح جرائم العنف والعداء الاجتماعي أكبر بلد صناعي في أفريقيا بسبب الفقر والتفاوت الهائل في الدخل لكنها قلما ترتبط بالتشدد الإسلامي المنتشر في أنحاء أخرى من القارة.

ولم تلق الشرطة القبض على أحد فيما يتصل بالهجوم الذي نفذه ثلاثة مسلحين بمسدسات وسكاكين وأصيب فيه اثنين من المصلين. وقال شهود إن المشتبه بهم الذين أضرموا النار في المسجد مصريون.

وقال سيمفيوي ملونجو المتحدث باسم إدارة التحقيقات في الجرائم ذات الأولوية المعروفة باسم الصقور: بعد معاينة موقع الجريمة تبين أن فرضية التطرف قائمة. ولفظ القتيل أنفاسه بعد ذبحه.