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|رقم الخبر: 219385
|تاريخ النشر: أيار 11, 2018
|الوقت: 17:57
|الاقسام: منوعات
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خطوط البرق ترسم لوحة رائعة فوق أعلى نافورة!
التقطت كاميرا أحد الهواة مساء الخميس صوراً جمالية لنافورة جدة وخطوط البرق تحيط بها إثر الأمطار الخفيفة والمتوسطة التي هطلت على عدد من أحياء جدة وشكلت لوحة جميلة.
وتعد (نافورة فهد) أو (نافورة جدة) أعلى نافورة من نوعها في العالم، حسب موسوعة غينيس للأرقام القياسية.
وتقع نافورة جدة أمام شاطئ مدينة جدة على الشاطئ الغربي الأوسط على البحر الأحمر، وقد أهداها الملك فهد لمدينة جدة.
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