خطوط البرق ترسم لوحة رائعة فوق أعلى نافورة! التقطت كاميرا أحد الهواة مساء الخميس صوراً جمالية لنافورة جدة وخطوط البرق تحيط بها إثر الأمطار الخفيفة والمتوسطة التي هطلت على عدد من أحياء جدة وشكلت لوحة جميلة.