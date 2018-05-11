مركبات اجرة طائرة تعمل على تطويرها شركة اوبر في الولايات المتحدة، كشفت ان هذه المركبات هي كهربائية وهجينة تجمع بين الطائرات من دون طيار والطوافات.

وترى الشركة في هذه المركبات أحد الحلول المحتملة لتخفيف الازدحام المروري في مدن كبرى مثل لوس أنجليس، وهي من أولى المدن التي ستسير فيها اوبر مركباتها الطائرة وتُعرف بإختناقاتها المرورية الكبيرة.

وقال المدير التشغيلي للمنتجات في (اوبر ايليفايت، جيف هولدن ان (ناطحات السحاب خففت الاكتظاظ السكاني والتجاري على الأرض وتسعى اوبراير إلى حمل النقل الحضاري إلى الأجواء. هدفنا يقضي بتحسين التنقل جذريا في العالم).

وفي مرحلة أولى، ستكون الرحلات الجوية بقيادة طيار مع إمكان الإستغناء عن العنصر البشري لتصبح ذاتية القيادة في المستقبل.

وقال مدير برامج الطيران في (اوبر ايليفايت)، اريك اليسون (مع التقدم المسجل على صعيد الابتكار وتقنيات التشغيل الآلي، نظن أنه من الممكن تخفيض التكاليف لجعلها توازي تلك المترتبة عن حيازة سيارة فردية).

ويكمن هدف اوبر في الحصول على طائرات من دون طيار بمقعدين إلى أربعة مقاعد تقلع وتهبط عموديا لكن بتكلفة أدنى وضجيج أقل.

وأكد جيف هولدن ان (الطائرات ستكون كهربائية بالكامل وتحلق بسرعة تراوح بين مئتين واربعين وثلاثمئة وعشرين كيلومترا في الساعة).

وكانت اوبر أعلنت العام الماضي أنها تسعى للبدء بتسيير رحلات جوية تجريبية في لوس انجليس بحلول الفين وعشرين، على أن تتيح لمستخدميها طلب التنقل عبر رحلات جوية تجارية عن طريق تطبيقها بحلول الفين وثلاث وعشرين.