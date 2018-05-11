نجحت طفلة صغيرة بالقفز من مركبة متحركة، هاربة من سارق محترف، قام بسرقة سيارة العائلة، وذلك أثناء التوقف في محطة وقود، في أحد شوارع مدينة شيكاغو الأمريكية.

وكانت الطفلة، كايلا، تجلس في المقعد الخلفي من سيارة العائلة، عندما قفز السارق خلف المقود، وسارع بقيادة السيارة بعيداً عن المحطة.

وتجاهل السارق لنداء الوالد الخائف، إلى أن تصرفت الطفلة بنفسها وقفزت من السيارة على الأرض، خلال تحركها بتسارع كبير إلى خارج المحطة.

وقالت الطفلة عقب الحادثة: (لم يكن قراراً سهلاً حينها، ولكنني فضلت القفز من السيارة وتلقي إصابة، على أن أبقى فيها مع السارق.