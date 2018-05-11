  • الجمعة ٢٥ شعبان ١٤٣٩
  • الجمعة , مايو 11, 2018
نبذة عنا الاتصال بنا الاشتراک آر اس اس مواقع صدیقة
عاجل :
للمزید
رقم الخبر: 219383 تاريخ النشر: أيار 11, 2018 الوقت: 17:52 الاقسام: منوعات  
هروب ناجح.. طفلة تقفز من سيارة أثناء سرقتها!

هروب ناجح.. طفلة تقفز من سيارة أثناء سرقتها!

نجحت طفلة صغيرة بالقفز من مركبة متحركة، هاربة من سارق محترف، قام بسرقة سيارة العائلة، وذلك أثناء التوقف في محطة وقود، في أحد شوارع مدينة شيكاغو الأمريكية.

وكانت الطفلة، كايلا، تجلس في المقعد الخلفي من سيارة العائلة، عندما قفز السارق خلف المقود، وسارع بقيادة السيارة بعيداً عن المحطة.

وتجاهل السارق لنداء الوالد الخائف، إلى أن تصرفت الطفلة بنفسها وقفزت من السيارة على الأرض، خلال تحركها بتسارع كبير إلى خارج المحطة.

وقالت الطفلة عقب الحادثة: (لم يكن قراراً سهلاً حينها، ولكنني فضلت القفز من السيارة وتلقي إصابة، على أن أبقى فيها مع السارق.

 

 

 

 
  twitter linkedin google-buzz facebook digg afsaran
الکلمات المفتاحية
 
مصدر الخبر: الوفاق/وكالات
الرد علی تعلیقاتکم
تعليق
الاسم:
البريد الالكتروني:
التعليق:
 
captcha
الرقم السري:
الأکثر قراءة
الیوم
هذا الاسبوع
هذا الشهر
روزنامه ايران ايرنا سرویس عکس ایران دیلی ایران سپید شبکه ایران آنلاین ایران ورزشی
جمیع الحقوق القانونیة لهذا الموقع محفوظة لموسسة ایران و صحیفة الوفاق ولا مانع من استخدام ما نشر في الموقع بشرط ذکر المصدر
اجرا:تارنماجستر
Page Generated in 0/1318 sec