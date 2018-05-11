لا يوجد مشروب أكثر شعبيّة في العالم من الشاي. وفقاً لجمعيّة الشاي والأعشاب في كندا، فإن الأشخاص العاديين الذين يتناولون الشاي لديهم 11 صنفاً في خزاناتهم، أما اليوم فإن الاتجاه المثير الجديد أصبح نحو الشاي الفاخر.

يُعد شاي بوير الذي يعرف عادة بالشاي الأسود نوعاً غالياً وثميناً، فلا يُمكن زراعته سوى في منطقة واحدة من مقاطعة يونان في جنوب غرب الصين. وقد يصل عُمر بعض أشجار الشاي في هذه المنطقة إلى أكثر من 1000 سنة.

يعتبر شاي بوير لدى محبي الشاي وهواة جمعه، من أجود وأقدم وأكثر الأنواع المتاحة نقاءً. وقد يصل ثمن أفضل أوراق بوير إلى أكثر من 10 آلاف دولار أميركي للكيلو الواحد.

يقول الكاتب جيف فوشس، وهو من عشاق الشاي، وأحد الكتّاب لنص فيلم (مستكشف الشاي) The Tea Explorer، إن (الطريقة التي يؤثر بها الشاي، تجعله مثل العطر، والطعم الذي تشعر به في فمك، والأثر الذي يتركه، يضفي عليك شعوراً بالبهجة).

يكمن السحر الحقيقي بعد التقاط أوراق الشاي، حيث تُجفف الأوراق وتخمر أو تُعتق، ومع مرور الوقت ينضج الشاي وتتغير نكهته. وهذا الشاي يُعد حاليّاً ملك الشاي، إذ إن التاريخ الصيني القديم يُخبرنا أن الحروب دارت حوله، وأن الثروات تحققت بسببه.

بإمكانك الحصول على شاي بوير من سوق Mǎliándào الضخم للشاي في بكين، وهو الذي يتم شراؤه على شكل أوراق أو قطع ملفوفة بورق.

لتحضير هذا الشاي عليك غسل الكأس جيداً، وغلي الماء على الأقل إلى درجة حرارة 90 مئوية، ثم صب الماء على أوراق الشاي الخاصة بك.