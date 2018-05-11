أعلنت شركة الطيران الأيسلندية: (wow air) عن حاجتها لشغل وظيفة لشخصين، لمدة 10 أسابيع بداية من 1 يونيو حتى 15 أغسطس، براتب شهري يصل إلى 4 آلاف دولار.

هذا وطلبت الشركة توظيف شخص، وصديقه المفضل لزيارة مجموعة من الدول، البالغ عددها 38 وجهة حول العالم وتوثيق رحلاتهما، بالإضافة إلى العيش في شقة في أيسلندا، مدفوعة الأجر من الشركة.

حيث أعلنت الشركة أن مهام الوظيفة تتلخص في تزويدها بجميع المعلومات، والصور، والفيديوهات، الخاصة بالطبخ، والحياة الثقافية، والليلية، لجميع الدول التي سيزورانها؛ لإستخدامها لصالح موقعها الإلكتروني وحساباتها على موقع التواصل الاجتماعي.

كما يمكن التقدم لهذه الوظيفة من خلال الموقع الرسمي لشركة الطيران، قسم الوظائف، ثم الضغط على زر فتح التطبيق، وكتابة البيانات المطلوبة، ثم الضغط على خانة التقديم.