أبرزت وكالة الأنباء الفرنسية، لحظات مرعبة لتدفق الحمم البركانية بإحدى المدن الصغيرة بجزيرة هاواي، وانبعثت الحمم من بركان (كيلاوا) وهو واحد من أكثر البراكين نشاطاً في الكرة الأرضية، متجهة إلى الشمال الشرقي نحو المحيط منذ ثورة البركان في 27 يونيو.

وتدفقت الحمم وغطت الطريق الرئيسية للمدينة، وأدى ذلك إلى شطر المدينة المكونة من 950 نسمة إلى نصفين، وهو ما جعل العديد من السكان غير قادرين على الفرار.

وقال السكان المحليون إن الصخرة المنصهرة انتشرت على طريق (بيليه)، إله البراكين في هاواي، علماً أن العلماء ذكروا في الشهر الماضي أن الحمم ستصل للطريق الرئيسية في غضون أسبوعين، إلا أنها تباطأت وتابعت مسارها إلى المدينة.

وطلبت السلطات الأمريكية من السكان في ولاية هاواي مغادرة منازلهم، بعد ثوران بركان كيلاوا، إثر سلسلة من الهزات الأرضية.