أدخلت مجموعة من الطلاب اللبنانيين لبنان في موسوعة غينيس من خلال مشروع بعنوان (شارك العَلم) (Share The Flag).

وقد دخلت الجامعة الأميركية في بيروت، موسوعة غينيس للأرقام القياسية، من خلال أكبر عَلم مصنوع من دفاتر مدرسية.

وصنع العَلم اللبناني على الملعب الأخضر في حرم الجامعة، على يد مجموعة من الطلاب في مشروع بعنوان (شارك العَلم) (Share The Flag).

كما شارك مجموعة من الأساتذة والإداريين والعاملين في الجامعة، في صناعة العَلم.

وسيتم التبرع بالستين ألف دفتر، الذين تم استخدامهم في صناعة العَلم، لعدد كبير من المدارس اللبنانية الرسمية، بهدف المساهمة في دعم التعليم الرسمي في لبنان.