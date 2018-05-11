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رقم الخبر: 219377 تاريخ النشر: أيار 11, 2018 الوقت: 17:38 الاقسام: منوعات  
بهذا العَلم الكبير.. لبنان تدخل (غينيس)!

بهذا العَلم الكبير.. لبنان تدخل (غينيس)!

أدخلت مجموعة من الطلاب اللبنانيين لبنان في موسوعة غينيس من خلال مشروع بعنوان (شارك العَلم) (Share The Flag).

وقد دخلت الجامعة الأميركية في بيروت، موسوعة غينيس للأرقام القياسية، من خلال أكبر عَلم مصنوع من دفاتر مدرسية.

وصنع العَلم اللبناني على الملعب الأخضر في حرم الجامعة، على يد مجموعة من الطلاب في مشروع بعنوان (شارك العَلم) (Share The Flag).

كما شارك مجموعة من الأساتذة والإداريين والعاملين في الجامعة، في صناعة العَلم.

وسيتم التبرع بالستين ألف دفتر، الذين تم استخدامهم في صناعة العَلم، لعدد كبير من المدارس اللبنانية الرسمية، بهدف المساهمة في دعم التعليم الرسمي في لبنان.

 

 

 

 
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مصدر الخبر: الوفاق/وكالات
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