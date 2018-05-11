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مقتل طيارين في تحطم مروحية روسية في سوريا
قوات الاحتلال تعتقل 21 مواطنا، وتصادر مركبة أسير محرر، ومبالغ مالية، خلال مداهمات واسعة نفذتها فجر اليوم في مناطق متفرقة من الضفة الغربية
للمزید
رقم الخبر: 219375
تاريخ النشر: أيار 11, 2018
الوقت: 17:33
الاقسام: منوعات
خيبة وراء خيبة!
الکلمات المفتاحية
كاريكاتير
خيبة
أمريكا
مصدر الخبر: موقع ياسين الخليل
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