* احتمال اجتماع اللجنة المشتركة للإتفاق النووي.. والإتفاق انموذج لحل المعضلات الدولية * العديد من الدول تواصل اعلان دعمها للإتفاق النووي وتأكد ضرورة الحفاظ عليه

أفاد الكرملين بأن الرئيسين الروسي فلاديمير بوتين والتركي رجب طيب أردوغان أجريا اتصالا هاتفيا وأكدا الأهمية البالغة للحفاظ على الإتفاق النووي مع إيران لما له من اهمية بالنسبة للأمن الإقليمي والدولي، فضلا عن نظام عدم انتشار النووي.

وأكد بوتين وأردوغان عزم بلديهما على مواصلة التعاون مع المشاركين الآخرين في الإتفاق وتنسيق الخطوات في هذا المجال.

كما بحث الرئيس الروسي فلاديمير بوتين مع المستشارة الألمانية أنجيلا ميركل في اتصال هاتفي، أمس، الأوضاع المترتبة حول خطة العمل الشاملة المشتركة بشأن البرنامج النووي الإيراني، بعد انسحاب واشنطن منها من جانب واحد. وتم التركيز على الأهمية الأساسية للحفاظ على خطة العمل الشاملة المشتركة من وجهة نظر الأمن الدولي والإقليمي.

وأضاف البيان: تم التطرق للشأن السوري وكذلك التحضير لزيارة عمل ميركل إلى سوتشي والمخطط لها في 18 أيار/مايو.

بموازاة ذلك، أعلن السكرتير الصحفي للرئيس الروسي، ديميتري بيسكوف، أن الكرملين لا يعلق على تصريحات مساعد الرئيس الروسي للتعاون العسكري، فلاديمير كوجين، بأن روسيا لا تخطط لتوريد منظومة (اس-300) الى سوريا، مؤكدا أن ربط هذه التصريحات بزيارة رئيس الوزراء الصهيوني الى موسكو أمر غير صحيح.

وردًا على سؤال عن احتمال توريد (اس-300) الى سوريا، قال: إن روسيا لها حق القيام بما تعتبره ضروريًا بعد الضربات على سوريا.

كما قال وزير الخارجية الروسي سيرغي لافروف عقب لقائه مع نظيره الألماني هايكو ماس، الخميس، إن روسيا تؤيد إجراء مشاورات من أجل تحديد الخطوات التي ستسمح بالحفاظ على الإتفاق بشأن البرنامج النووي الإيراني.

كما أعلن مندوب روسيا في المنظمات الدولية في فيينا، ميخائيل اوليانوف، عن احتمال عقد اجتماع للجنة المشتركة للإتفاق النووي في ضوء الظروف المستجدة بعد خروج اميركا من الإتفاق.

وافادت (تاس) ان اوليانوف اشار الى ان الاجتماعات بهذا الصدد ستعقد في فيينا وقال: إن السؤال المطروح في هذه الظروف هو؛ هل يحق لاميركا المشاركة بهذا الاجتماع بعد اعلانها الخروج من الإتفاق ؟

من جانبها أكدت المستشارة الألمانية، أنجيلا ميركل، الخميس، ان أوروبا لا تستطيع الاعتماد على أميركا للدفاع عن نفسها، مصرحة؛ ان (توجهنا الواضح هو الدفاع عن الإتفاق النووي).

وشددت ميركل، ضرورة تقرير أوروبا مصيرها بنفسها، وقالت: إن ذلك يجسد مسؤوليات أوروبا المستقبلية.

اما المنسق السابق للسياسة الخارجية في الإتحاد الأوروبي، خافيير سولانا، فقد قال في مقال نشره الخميس في (صحيفة الباييس) الناطقة بالإسبانية، انه على الرغم من ان الإتفاق النووي المبرم بين القوى العالمية مع إيران لا يحظى بأهمية لدى ترامب، لكنه ينبغي لسائر الدول الموقّعة على هذا الإتفاق المحافظة عليه.

وأضاف سولانا في مقاله: من بين الحماقات الكثيرة التي ارتكبها ترامب في مجال السياسة الخارجية، يبدو أن تكون إعادة فرض العقوبات النووية على إيران (أكثر تدميرا)، والتي ستكون بالنتيجة خرقا للإتفاق النووي.

واعرب مجلس الإتحاد الأوروبي في بيان أصدره الخميس، عن أسفه العميق حيال القرار الأحادي الذي اتخذته الحكومة الأميركية في الإنسحاب من الإتفاق النووي؛ مؤكدا على دعمه الحاسم لهذا الإتفاق وإستمرار تعليق الحظر على إيران.

وأعرب رئيس جمهورية جنوب أفريقيا (سيريل رامافوزا) عن قلقه حيال قرار الحكومة الأميركية بالإنسحاب من الإتفاق النووي قائلاً: إن الإتفاق النووي بين إيران ودول (5+1)، جاء نتاج سنوات طويلة من التفاوض وبذل الجهود الدبلوماسية ولا يجب السماح بضياع نتائج هذه الجهود.

واكد وزير خارجية اليابان تارو كونو، استمرار دعم بلاده للإتفاق النووي المبرم في العام 2015 بين ايران ومجموعة السداسية الدولية ومن ضمنها اميركا.

وافادت وكالة الانباء اليابانية (كيودو) ان وزير الخارجية الياباني اكد خلال اتصال هاتفي مع نظيره الايراني محمد جواد ظريف مساء الخميس، أهمية استمرار تنفيذ الإتفاق النووي بين ايران والاطراف الأخرى دون الاخذ بنظر الاعتبار حضور أو عدم حضور اميركا.

كما أدانت وزارة الخارجية الكوبية خروج اميركا من الإتفاق النووي، محذرة من التداعيات الخطيرة لذلك على استقرار الشرق الاوسط.

وجاء في بيان للخارجية الكوبية اصدرته الخميس، ان وزارة الخارجية الكوبية تعلن معارضتها الشديدة لقرار حكومة الولايات المتحدة بالخروج من الإتفاق النووي واعادة فرض الحظر على ايران.

واعتبر المتحدث باسم الخارجية الباكستانية، محمد فيصل، الإتفاق النووي بأنه أنموذج مناسب لحل المعضلات الدولية المعقدة، مضيفا في مؤتمره صحفي الخميس: إن هذا الأنموذج يشكل اسلوبا لتسوية الكثير من المشاكل على صعيد الساحة الدولية وذلك عبر تبني الحوار وتفعيل الدبلوماسية.

الى ذلك اعتبر رئیس مجموعة الصداقة البرلمانیة الانجلیزیة - الایرانیة، الانسحاب الامریكي من الإتفاق أمرا مؤسفا، وقال: إن الإتفاق النووی هو رمز لإتفاق ناجح تم التوصل الیه بعد مفاوضات دبلوماسیة ماراثونیة استمرت عدة سنین.

في جانب آخر بعث أكثر من خمسة آلاف من النخب السياسية والفنانين والناشطين الحقوقيين من أنصار السلام الأمريكيين برسالة إلى الشعب الإيراني قدموا من خلالها اعتذارهم على القرار الخطر والإتهامات الزائفة التي وجهها الرئيس الأمريكي دونالد ترامب إلى إيران وإنسحابه من الإتفاق النووي.

وجاء في جانب من الرسالة التي نشرت الجمعة، إن أنصار السلام يعلنون استعدادهم لفعل كل ما يلزم من أجل تغيير هذا القرار، معربين عن استيائهم من إنتهاك الحكومة الأمريكية لإتفاق لم توقعه الولايات المتحدة فحسب بل وقعته كل من فرنسا وروسيا وبريطانيا والصين وألمانيا وأقره مجلس الأمن الدولي.

كما أكد مساعد وزير الخارجية الايرانية عباس عراقجي إن بقاء الإتفاق النووي سيكون ممكناً في حال تقديم ضمانات قطعية من قبل سائر الأطراف الموقّعة عليه بما يضمن مصالح إيران ويعوض نتائج إنسحاب الولايات المتحدة من الإتفاق.

وخلال لقائه الخميس مساعد وزير الخارجية الروسي سيرغي ريابكوف، أشار عراقجي إلى إنتهاك الولايات المتحدة لتعهداتها طوال فترة تنفيذ الإتفاق النووي مشدداً على حرص إيران على مواصلة المباحثات مع الأطراف الأوروبية وروسيا والصين حول إمكانية استمرار الإتفاق النووي.

من جانبه أعرب مساعد وزير الخارجية الروسي سيرغي ريابكوف عن أسفه لقرار الحكومة الأمريكية الإنسحاب من الإتفاق النووي واصفاً القرار بأنه يشكل تهديداً للسلم والأمن الدوليين مشدداً على إلتزام روسيا بالتنفيذ الكامل للإتفاق النووي والتعاون مع سائر الدول للمحافظة عليه، كما شدد على تعزيز العلاقات الروسية الإيرانية في مختلف المجالات.