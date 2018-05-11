في بيان لها رداً على خروج اميركا من الإتفاق النووي

اكدت الحكومة الايرانية، ردا على خروج اميركا غير القانوني من الإتفاق النووي، بانه على سائر اطراف الإتفاق النووي تنفيذ تعهداتها بلاد قيد أو شرط.

جاء ذلك في بيان اصدرته الحكومة الايرانية مساء الخميس ردا على خروج اميركا من الإتفاق النووي.

وجاء في البيان الصادر: (ان الخروج غير القانوني للرئيس الاميركي من الإتفاق النووي يعد الحلقة الاخيرة للحالات المتعددة والمستمرة لانتهاك الإتفاق النووي من قبل الولايات المتحدة الاميركية خاصة بعد مجيء الحكومة الاميركية المتطرفة الجديدة الى سدة الحكم. ان الكلام السخيف الذي تفوّه به ترامب ضد الشعب الايراني العظيم يشكل منتهى الجهل والحماقة وان اتهاماته الخاوية ضد حكومة الجمهورية الاسلامية الايرانية تليق فقط بنظام اشعل النيران في منطقة الشرق الاوسط باعتداءاته، وأجّج التطرف والارهاب واخترق حلفاؤه الصهاينة حدود القسوة وانتهاك حقوق الانسان والعدوان، واذنابه العملاء هم البناة لجميع الجماعات الارهابية التي نسب ترامب في مزاعم مثيرة للسخرية ممارساتهم للجمهورية الاسلامية الايرانية. من المؤسف ان يحكم مثل هذا الشخص الشعب الاميركي المتحضّر والداعي للسلام).

واضاف: إن ترامب ومنذ فترة الدعاية الانتخابية قد كشف عن حقده ضد إتفاق اعتبره العالم انتصارا للدبلوماسية، وحتى بعد تسلّمه زمام الامور في اميركا وخلافا للنص الصريح للإتفاق النووي، لم يتخذ الموقف رسميا وعلنا ضد الإتفاق النووي، فقط، بل منع ايضا عمليا تنفيذ الولايات المتحدة لتعهداتها سوى في حالات شكلية.

وتابع، ان الجمهورية الاسلامية الايرانية قد سجلت في العديد من الرسائل في الإتفاق النووي هذه الحالات الدالة على سوء نوايا الحكومة الاميركية الراهنة فيما يتعلق بالإتفاق النووي ونقضه المستمر من قبلها؛ لذا فان اجراء الرئيس الاميركي لا يعد تحولا جديدا بل يعني نهاية تواجد اميركا المشاكس في الإتفاق النووي، وبطبيعة الحال فان الإتفاق النووي هو إتفاق متعدد الاطراف تمت المصادقة عليه من قبل مجلس الأمن باصوات جميع اعضائه، وخلافا لمزاعم الرئيس الاميركي فانه لم يكن إتفاقا للرئيس السابق كي يكون بإمكان الرئيس اللاحق التنصل منه.

وجاء في البيان أيضاً: إن خروج الولايات المتحدة من الإتفاق النووي وقبل ان يؤدي للمزيد من عدم مصداقيتها على الصعيد العالمي، فانه يثير الشكوك بقوة حول مبادئ العلاقات الدولية في العالم الراهن ومصداقية الإتفاقيات الثنائية ومتعددة الاطراف مع اميركا ويعرض للخطر الجاد النظام القانوني العالمي.

واكد البيان بأن ايران وخلافا لاميركا قد إلتزامت دوما بتعهداتها الدولية وتعتبر مبدأ الوفاء بالعهد من مبادئها الدينية الأساسية والقواعد القانونية الدولية البنيوية والمسلّم بها، واضاف: إن التزام طهران بالإتفاق النووي قد تم تأييده 11 مرة من قبل المرجع الدولي الوحيد (الوكالة الدولية للطاقة الذرية) الذي اعتبر في الإتفاق النووي بأنه المرجع النهائي وان جميع الحكومات الاعضاء أقرت مرارا شمول الولايات المتحدة به ايضا.

واعتبر البيان المزاعم الخاوية والاستعراضات الدعائية المثيرة للسخرية بأنها لا قيمة ولا مصداقية لها في الإتفاق النووي خاصة وان الوكالة الدولية للطاقة الذرية قد أكدت مجددا التزام ايران بعد الاتهامات التي وجهها ترامب واعوانه لها.

واكد البيان بانه ان لم يتم التعويض عن خروج اميركا من الإتفاق النووي وضمان مصالح ايران الكاملة بالصورة التي صرح بها سماحة قائد الثورة الاسلامية فان ايران ترى من حقها القانوني اتخاذ اجراء مضاد يخدم مصلحتها، واضاف: إن من واجب الاطراف الاخرى في الإتفاق النووي خاصة الدول الاوروبية الثلاث اتخاذ الاجراءات اللازمة لصون الإتفاق النووي وتنفيذ تعهداتها (التي كانت عاجزة عن تنفيذها بالكامل حتى في فترة الحضور الصوري للولايات المتحدة في الإتفاق النووي بسبب مشاكسات نظام ترامب) بلا قيد أو شرط.

واكد البيان بأن أياً من نصوص الإتفاق النووي غير قابل للتفاوض من جديد، لافتا الى ان الولايات المتحدة بتدخلاتها وسياساتها الخاطئة التي ورطت المنطقة بنيران التطرف والارهاب والدمار والحروب وقتل الاطفال، لا يمكنها الاعتراض على التواجد القانوني للجمهورية الاسلامية الايرانية في المنطقة ودعمها المؤثر للشعبين السوري والعراقي في قمع المتطرفين صنيعة أذنابها.

وصرح البيان بأن اميركا بنهبها لثروات المنطقة من خلال بيعها اسلحة بمئات مليارات الدولارات لبعض دول المنطقة وتحويلها المنطقة الى مستودع للبارود، لا يمكنها تقييد الأدوات الدفاعية المشروعة للجمهورية الاسلامية الايرانية ومنها الدفاع الصاروخي (المصممة لحمل الاسلحة التقليدية في ضوء التجارب المرة للحرب الفروضة 1980-1988).

وأشار البيان الى تكليف رئيس الجمهورية لوزير الخارجية لمتابعة الاجراءات اللازمة لأخذ الضمانات من سائر اعضاء الإتفاق النووي وسائر شركاء البلاد الاقتصاديين، وكذلك تم تكليف رئيس منظمة الطاقة الذرية الايرانية إتخاذ الاستعدادات اللازمة للدخول الى مرحلة التخصيب الصناعي دون قيود في ظل الاستفادة من احدث انجازات الابحاث والتطوير من قبل العلماء النوويين الايرانيين.

واكد البيان بأن الجمهورية الاسلامية الايرانية تدعو للتعاطي البناء والمبني على العزة والكرامة مع العالم واضاف: رغم النقض المستمر للعهود من جانب اميركا، فان الجمهورية الاسلامية بتنفيذها الإتفاق النووي، قد أثبتت بأنها تعد شريكا موثوقا وملتزما لجميع الذين لهم الاستعداد للتعاون المبني على المصالح المشتركة والاحترام المتبادل.