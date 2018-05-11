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رقم الخبر: 219371 تاريخ النشر: أيار 11, 2018 الوقت: 17:10 الاقسام: محليات  
باريس وبرلين ترفضان دفع فاتورة انسحاب امريكا من الإتفاق النووي
بعد إعلان واشنطن فرض عقوبات على شركات وأشخاص ايرانيين

باريس وبرلين ترفضان دفع فاتورة انسحاب امريكا من الإتفاق النووي

اعتبر وزير الخارجية الفرنسي جان إيف لودريان عقوبات واشنطن على الشركات الأجنبية في إيران (قيودا مرفوضة)، مشددا على ضرورة تفاوض الأوروبيين مع واشنطن لتفادي آثار هذه العقوبات.
وأضاف لودريان في مقابلة نشرها الموقع الإلكتروني لصحيفة (لوباريزيان): نقول للأميركيين إن التدابير العقابية التي سيتخذونها تبقى شأنا خاصا بهم، والأوروبيين ليسوا مضطرين لدفع ثمن انسحاب الولايات المتحدة من الإتفاق النووي مع إيران.
وأكد الوزير الفرنسي، أنه يجب على الأوروبيين صياغة الإجراءات الضرورية لحماية مصالح شركاتهم، وبدء المفاوضات مع واشنطن حول ذلك.
من جانبه أيضاً أعلن وزير الإقتصاد الألماني، بيتر التماير، استعداد بلاده للمساعدة في استمرار النشاط التجاري للشركات الألمانية في إيران.
وفي تصريح له الجمعة أعرب التماير عن استعداد ألمانيا للتباحث مع جميع الشركات المعنية للحد من التبعات السلبية لخروج الولايات المتحدة من الإتفاق النووي.
كما أعلن إن ألمانيا لا ترى سببا ملحا في الوقت الراهن لتغيير برنامج ضمانات التصدير (هيرميس) الخاصة بإيران، واصفا البرنامج بالقيّم.
وكانت وزارة الخزانة الأميركية قد أعلنت الخميس، فرض حظر جديدة على 6 أشخاص و3 كيانات إيرانية.
وأضاف بيان الوزارة؛ أن مكتب مراقبة الأصول الأجنبية التابع للوزارة أدرج الأشخاص والكيانات على لائحة الحظر، موضحاً أن الأشخاص الـ 6 إيرانيون، وأن الكيانات الثلاثة مسجّلة لديها.
وفيما يلي اسماء الأفراد والكيانات التي شملهم الحظر:
- مقداد امیني - محمد حسن خدایي - سعید نجف‌ بور - مسعود نیکبخت - فؤاد صالحي - محمد رضا خدمتي ولدزاقرد - شرکة (جهان ارس کیش) - تعاوني محمد رضا خدمتي والشرکاء - صيرفة (راشد) 
 
 
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مصدر الخبر: الوفاق/وكالات
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