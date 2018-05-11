وصل وزير الزراعة الايراني محمود حجتي، مساء الأربعاء، الى العاصمة الايطالية روما للمشاركة في الاجتماع الاقليمي لمنظمة الأغذية والزراعة (فاو) التابعة للأمم المتحدة.

ويشارك الوزير محمود حجتي بالاجتماع الاقليمي الـ34 لمنطقة الشرق الأدنى لمنظمة الأغذية والزراعة العالمية في روما بمشاركة وزراء الزراعة وكبار مسؤولي 28 دولة.

وأشار وزير الجهاد الزراعي الايراني الى القضايا التي سيتم بحثها في الاجتماع، موضحاً أن هذا الاجتماع الذي يعقد ليومين سيبحث التغيرات المناخية والقضايا المتعلقة بها ومنها التعاون بين حكومات المنطقة في هذا المجال. وبيّن حجتي بأن من محاور الاجتماع، الزراعة البيئية (agroecology)، المواءمة مع التغييرات البيئية في المناطق شبه الجافة لتنمية الزراعة، تغييرات قطاع الزراعة في منطقة غرب آسيا وافريقيا، تحديات عمل الشباب والهجرة، انتقال الأمراض النباتية والحيوانية والسمكية عبر الحدود، والتعاون الاقليمي في هذا المجال.

وصرح حجتي بأنه تم في إطار لجنة الخبراء، بحث مبادرة ايران حول مشكلة الغبار والأتربة العالقة في الجو.