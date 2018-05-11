  • الجمعة ٢٥ شعبان ١٤٣٩
  • الجمعة , مايو 11, 2018
نبذة عنا الاتصال بنا الاشتراک آر اس اس مواقع صدیقة
عاجل :
للمزید
رقم الخبر: 219368 تاريخ النشر: أيار 11, 2018 الوقت: 17:28 الاقسام: اقتصاد  
وزير الزراعة الإيراني في روما للمشاركة بإجتماع منظمة "فاو"

وزير الزراعة الإيراني في روما للمشاركة بإجتماع منظمة "فاو"

وصل وزير الزراعة الايراني محمود حجتي، مساء الأربعاء، الى العاصمة الايطالية روما للمشاركة في الاجتماع الاقليمي لمنظمة الأغذية والزراعة (فاو) التابعة للأمم المتحدة.

ويشارك الوزير محمود حجتي بالاجتماع الاقليمي الـ34 لمنطقة الشرق الأدنى لمنظمة الأغذية والزراعة العالمية في روما بمشاركة وزراء الزراعة وكبار مسؤولي 28 دولة.

وأشار وزير الجهاد الزراعي الايراني الى القضايا التي سيتم بحثها في الاجتماع، موضحاً أن هذا الاجتماع الذي يعقد ليومين سيبحث التغيرات المناخية والقضايا المتعلقة بها ومنها التعاون بين حكومات المنطقة في هذا المجال. وبيّن حجتي بأن من محاور الاجتماع، الزراعة البيئية (agroecology)، المواءمة مع التغييرات البيئية في المناطق شبه الجافة لتنمية الزراعة، تغييرات قطاع الزراعة في منطقة غرب آسيا وافريقيا، تحديات عمل الشباب والهجرة، انتقال الأمراض النباتية والحيوانية والسمكية عبر الحدود، والتعاون الاقليمي في هذا المجال.

وصرح حجتي بأنه تم في إطار لجنة الخبراء، بحث مبادرة ايران حول مشكلة الغبار والأتربة العالقة في الجو.

 
  twitter linkedin google-buzz facebook digg afsaran
الکلمات المفتاحية
 
الرد علی تعلیقاتکم
تعليق
الاسم:
البريد الالكتروني:
التعليق:
 
captcha
الرقم السري:
الأکثر قراءة
الیوم
هذا الاسبوع
هذا الشهر
روزنامه ايران ايرنا سرویس عکس ایران دیلی ایران سپید شبکه ایران آنلاین ایران ورزشی
جمیع الحقوق القانونیة لهذا الموقع محفوظة لموسسة ایران و صحیفة الوفاق ولا مانع من استخدام ما نشر في الموقع بشرط ذکر المصدر
اجرا:تارنماجستر
Page Generated in 0/0610 sec