وأوضح بهرام بورضرب، في حديث لوكالة أنباء فارس، أن الأجبان المصدرة تعود لشركة (كالة) للألبان في محافظة مازنداران (شمال)، وتمت عبر إشراف منظمة البيطرة وراعت كافة شروط السلامة الصحية. وبيّن أنه تم تصدير 23 طناً من أصناف الأجبان والقشطة المعلبة، و4 أطنان من زيوت الأسماك، و47 طناً من مسحوق الأسماك عبر الحدود البرية لمدينة آستارا الى روسيا الاتحادية وجمهورية آذربايجان منذ 21 مارس/ آذار 2018.