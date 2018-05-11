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رقم الخبر: 219367 تاريخ النشر: أيار 11, 2018 الوقت: 17:28 الاقسام: اقتصاد  
الأجبان الإيرانية تتدفق على السوق الروسية

الأجبان الإيرانية تتدفق على السوق الروسية

أعلن رئيس منظمة البيطرة بمدينة آستارا الايرانية الحدودية (شمال غرب) عن تصدير 18 طناً بـ80 ألف دولار من أصناف الأجبان الى روسيا الاتحادية عبر الشحن البري.

وأوضح بهرام بورضرب، في حديث لوكالة أنباء فارس، أن الأجبان المصدرة تعود لشركة (كالة) للألبان في محافظة مازنداران (شمال)، وتمت عبر إشراف منظمة البيطرة وراعت كافة شروط السلامة الصحية. وبيّن أنه تم تصدير 23 طناً من أصناف الأجبان والقشطة المعلبة، و4 أطنان من زيوت الأسماك، و47 طناً من مسحوق الأسماك عبر الحدود البرية لمدينة آستارا الى روسيا الاتحادية وجمهورية آذربايجان منذ 21 مارس/ آذار 2018.

 
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