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رقم الخبر: 219366 تاريخ النشر: أيار 11, 2018 الوقت: 17:28 الاقسام: اقتصاد  
مساعد وزير الصناعة: محركات المركبات الثقيلة على طريق التوطين

مساعد وزير الصناعة: محركات المركبات الثقيلة على طريق التوطين

وقّعت شركات سويدية وإيرانية إتفاقية تعاون داخلي حول المحركات وعلب التروس وشاسيه المركبات الثقيلة يوم الثلاثاء ليتم اعتبارها من قبل مساعد وزير الصناعة والمناجم والتجارة، الطريق لتوطين هذه المعرفة التقنية.

وقال منصور معظمي، الخميس، في تصريح لـ(إرنا): حتى الآن، كانت شركة سكانيا، تزودنا بالمحركات والهيكل القاعدي أو الشاسيه وعلبة التروس، ولكن من خلال توقيع عقد مع سكانيا، سنبدأ بالإنتاج الداخلي لهذه المعدات.

يذكر أن شركتي (ماموت للسيارات) و(عقاب أفشان) وقعتا يوم الثلاثاء الماضي عقداً مع شركة سكانيا لتصنيع هذه المعدات في ايران وباستثمار 50 مليون يورو من قبل الشركة السويدية.

وأشار معظمي الى أن هذا العقد هو الأول في ايران وسيتم تنفيذه من قبل شركة سكانيا والتي لديها علاقات طيبة مع ايران والتزمت بكل تعهداتها خلال السنوات الماضية. كما تطرق الى البرامج المعدة لتدريب الكوادر الايرانية، وقال: ان هناك إمكانية لحضور الشركات الإيرانية للتدريب في سكانيا.

 
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