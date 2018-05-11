أكد القائم بأعمال السفارة الإيرانية في الهند، مسعود رضوانيان رهقي، إن عملية تصدير النفط الإيراني إلى الهند لن تتغير بإنسحاب الولايات المتحدة من الإتفاق النووي، مشيراً إلى ضرورة عدم تأثر مشروع التعاون المشترك بين البلدين في جابهار بالقرار الأمريكي.

وفي تصريح له اليوم الجمعة، قال رضوانيان رهقي: انه مادامت الدول الأوروبية وباقي الدول الأخرى ملتزمة بتعهداتها المتعلقة بالإتفاق النووي، فان إيران ستبقى ملتزمة بتعهداتها أيضاً. وأضاف: نظراً للأهمية الإستراتيجية لميناء جابهار للهند، فمن الضروري عدم تأثر هذا المشروع بأي تغيير سياسي ممكن.

واعتبر رضوانيان رهقي إن إيران على قناعة من إن المصالح الإستراتيجية بحاجة إلى قرارات وخطوات استراتيجية. وقال: لقد حدثت بعض المشاكل بين إيران والولايات المتحدة وبعض الدول الأخرى، لكن الهند أظهرت بأنها قادرة على الإستمرار في سياستها المتوازنة.