قال المدير التنفيذي لشركة بارس الوطنية للنفط والغاز: ان شركة (توتال) الفرنسية التي استثمرت بما يبلغ 90 مليون دولار في مجالات التصميم والمناقصات لدى حقل بارس الجنوبي، لم تصدر أي بيان عقب انسحاب أمريكا من الإتفاق النووي بشأن عدم التعاون مع ايران في تطوير الوحدة 11 من هذا الحقل وعليه وهي متواصلة في ذلك.

وفي تصريح له على هامش زيارته لمعرض النفط والغاز الدولي في طهران، أكد محمد مشكين فام ان العلاقات بين وزارة النفط الايرانية مع (توتال) قائمة في إطار الإتفاقية وعلى أسس الاحترام المتبادل. ولفت المدير التنفيذي لشركة بارس للنفط والغاز الى موقف الاتحاد الأوروبي قبال إنسحاب أمريكا من الإتفاق النووي، معرباً عن توقعه بأن شركة (توتال) لن تواجه مشكلة في مجال تعاونها مع ايران لتطوير الوحدة 11 من حقل بارس الجنوبي، وعليه رأى مشكين فام ان الشركة الفرنسية ستواصل نشاطها في هذا الإطار. وتابع: لقد اتخذت ايران التدابير اللازمة للتعاطي مع كافة إجراءات توتال وسائر الشركاء في مجال تطوير المرحلة 11 من بارس الجنوبي.

وقال مشكين فام: انه في حال قررت (توتال) على مواصلة تعاونها مع ايران، ايران أيضاً ستستمر في تعاملها مع هذه الشركة وإلا سيتم إستبدالها بشركة (سي.إن.بي.سي) الصينية. وفي جانب آخر من تصريحاته، أعلن المسؤول في وزارة النفط عن تسوية الخلافات مع الشركة الهندية المعنية بتطوير الحقل (فرزاد.بي) للغاز (جنوب)، مؤكداً انه سيتم توقيع الإتفاقية الخاصة بذلك قريباً.

من جانبه، قال مدير القسم التجاري في شركة (جي.سي ولوز) الإسبانية ألبرت اغيلا: ان المرحلة ما بعد توقيع الإتفاق النووي شهدت إنفتاحاً على الأسواق الايرانية، مؤكداً انه (برغم انسحاب أمريكا من هذا الاتفاق، سنواصل تعاوننا مع ايران).

وفي تصريح لمراسل (إرنا) يوم الأربعاء، على هامش زيارته للمعرض، نوه اغيلا الى تنامي حجم التعاون بين الشركات الإسبانية مع نظيراتها الايرانية، معرباً عن تفاؤله بشأن مستقبل هذه العلاقات. وأكد المسؤول التجاري الإسباني ان الفرص باتت متاحة في مجال التعاون الايراني-الأوروبي، لافتاً الى تواجد العديد من الشركات الأوروبية لدى الأسواق الايرانية ونشاطتها في مختلف المجالات داخل البلاد.

وفي معرض تعليقه على انسحاب أمريكا من الاتفاق النووي، قال اغيلا: ان الخاسر الأكبر في هذا المضمار هي الولايات المتحدة، مؤكداً ان أوروبا حرة في قراراتها بشأن التعاون مع ايران. ونوه مندوب شركة (جي.سي ولوز) الإسبانية الى توفر مجالات التعاون بين طهران ومدريد، مؤكداً ان الجمهورية الاسلامية الايرانية بتأريخها التجاري العريق تحتل مركزاً ستراتيجياً في العالم.

علماً أن شركة (جي.سي ولوز) الإسبانية عقدت حتى اليوم إستثمارات بقيمة 20 مليون دولار في مجالات النفط والغاز مع ايران.