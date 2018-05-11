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رقم الخبر: 219362 تاريخ النشر: أيار 11, 2018 الوقت: 17:29 الاقسام: اقتصاد  
نائب: خروج أمريكا من الإتفاق النووي لا يؤثر على العقد مع "رينو"

نائب: خروج أمريكا من الإتفاق النووي لا يؤثر على العقد مع "رينو"

أكد عضو لجنة الصناعة والمناجم في مجلس الشورى الإسلامي، محمد رضا منصوري، إن خروج الولايات المتحدة من الإتفاق النووي لن يؤثر على تنفيذ عقد إنتاج سيارات رينو الفرنسية في إيران.

وفي تصريح لـ(إرنا)، قال منصوري: إن عقد رينو لإنتاج السيارات قضية مختلفة تماماً عن مسألة خروج الولايات المتحدة عن الإتفاق النووي، مشيراً إلى أن جميع الإجراءات اتخذت من أجل تنفيذ العقد بالكامل. ولفت إلى أن الشواهد تشير إلى أن فرنسا التي تمثل الطرف الآخر في عقد شركة رينو للسيارات لازالت ترغب بالبقاء في الإتفاق النووي.

يذكر أن شركة رينو الفرنسية وقعت عقداً العام الماضي مع الجانب الإيراني في مدينة ساوة (قرب طهران) تتعهد رينو بموجبه بتزويد إيران بأحدث موديل (بلتفروم 2018) من إنتاجها للسيارات.

 
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