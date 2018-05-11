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رقم الخبر: 219361 تاريخ النشر: أيار 11, 2018 الوقت: 17:29 الاقسام: اقتصاد  
نوبخت: مصادر العملة الصعبة المتوفرة تفوق إنفاق البلاد

نوبخت: مصادر العملة الصعبة المتوفرة تفوق إنفاق البلاد

أعلن المتحدث باسم الحكومة رئيس منظمة التخطيط والميزانية الايرانية، محمد باقر نوبخت، بأن مصادر العملة الصعبة المتوفرة في البلاد تفوق إنفاق البلاد منها، مؤكداً بأن لا مشكلة على هذا الصعيد.

وقال نوبخت، في تصريح له خلال إجتماع لجنة الإشراف على الاقتصاد المقاوم في محافظة بوشهر (جنوب البلاد): انه تم تخصيص أكثر من 5 مليارات دولار بسعر 4200 تومان وقسم آخر بسعر 3800 تومان للدولار الواحد. وأضاف: انه تقرر كذلك أن تقوم الحكومة من الآن فصاعداً بتوفير العملة الصعبة لـ33 نشاطاً كان يتم توفير العملة لها من مصادر غير رسمية.

وأوضح نوبخت بأن صادرات البلاد خلال الشهر الأول من العام الايراني الجاري (بدأ في 21 آذار/ مارس)، بلغت 3 مليارات و132 مليون دولار والواردات 2 مليار و500 مليون دولار، أي أن هنالك فائضاً تجارياً بقيمة أكثر من 600 مليون دولار.

وفيما يتعلق بخروج أميركا من الإتفاق النووي، قال نوبخت: انه فيما مضى (قبل الإتفاق النووي) كانت أوروبا مواكبة لأميركا في فرض الحظر على ايران وكان مجلس الأمن يصادق على القرارات (ضد ايران)، إلا أن أميركا الآن منعزلة ولا تواكبها الدول الأوروبية كالسابق.

 
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