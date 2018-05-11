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رقم الخبر: 219360 تاريخ النشر: أيار 11, 2018 الوقت: 17:30 الاقسام: اقتصاد  
وزير الإقتصاد التركي: سنواصل التجارة مع إيران

وزير الإقتصاد التركي: سنواصل التجارة مع إيران

رفض وزير الاقتصاد التركي، نهاد زيبكجي، أي عقوبات أمريكية مرتقبة على إيران بعد إعلان الرئيس الأمريكي دونالد ترامب الانسحاب من الإتفاق النووي مع إيران، مشدداً على أن تركيا ستلتزم فقط بقرارات الأمم المتحدة.

وفي تصريح له الجمعة، شدد زيبكجي على أن بلاده ستمضي قدماً في تجارتها مع إيران قدر المستطاع. وأضاف: انه من الآن فصاعداً، سنتعامل في تجارتنا مع إيران في الإطار الممكن حتى النهاية ولن نقدم كشف حساب لأحد عن هذا. وتابع: ان تركيا لن تكون خاضعة لمحاسبة أي طرف آخر. واعترف الوزير التركي بأن اقتصاد بلاده تضرر بالطبع من التقلبات في سوق المال، لكنه استدرك مشدداً على أنه لا ينبغي لأحد أن يتوقع انهيار اقتصادنا.

 
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