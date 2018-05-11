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رقم الخبر: 219358 تاريخ النشر: أيار 11, 2018 الوقت: 17:30 الاقسام: اقتصاد  
جهانغيري: لا قلق إزاء تلبية حاجة المواطنين الحقيقية للعملة الصعبة
خلال إجتماع اللجنة الإقتصادية لتنظيم شؤون العملة الصعبة

جهانغيري: لا قلق إزاء تلبية حاجة المواطنين الحقيقية للعملة الصعبة

أكد النائب الأول لرئيس الجمهورية الاسلامية الايرانية، إسحاق جهانغيري، بأنه تم إتخاذ إجراءات مؤثرة وملحوظة في البنك المركزي لتحديد وتلبية حاجات المواطنين الحقيقية في مجال العملة الصعبة ولا يوجد أي قلق في هذا المجال.

وخلال اجتماع اللجنة الاقتصادية لتنظيم شؤون العملة الصعبة الذي عقد يوم الأربعاء، أكد جهانغيري ضرورة توفير الحاجات الحقيقية وغير المتوقعة في مجال العملة الصعبة للمواطنين والشركات الاعتبارية والطبيعية، وقال: لقد تم إتخاذ إجراءات مؤثرة وملحوظة من جانب فريق العمل الذي تم تشكيله في البنك المركزي لمعرفة هذه الحاجات وتوفير العملة الصعبة لها ولا يوجد هنالك أي قلق في هذا المجال.

ودعا النائب الأول لرئيس الجمهورية البنك المركزي وسائر الأجهزة ذات الصلة لإطلاع المواطنين بصورة شفافة ودقيقة على الإجراءات المتخذة كي لا يكون هنالك أي غموض في أوساط المجتمع إزاء توفير حاجات المواطنين الحقيقية في مجال العملة الصعبة.

من جانبه، أشار مساعد محافظ البنك المركزي لشؤون العملة الصعبة الى تحديد وتوفير العملة الصعبة لأكثر من 35 نوعاً من الخدمات لم ترد في منظومة (نيما)، وقال: لقد اتخذنا التدابير لتلبية حاجات جميع الفئات في إطار قرارات الحكومة في مجال العملة الصعبة بالسعر المحدد بحيث لا يبقى أي مجال لم تتم تلبية طلباته.

وفي الاجتماع الذي حضره وزراء النفط والجهاد الزراعي والصناعة والمناجم والتجارة والصحة والعلاج والتعليم الطبي ومحافظ البنك المركزي ورئيس منظمة التخطيط والميزانية ومساعد رئيس الجمهورية في الشؤون الاقتصادية، تم تقديم تقرير حول أحدث أوضاع توفير العملة الصعبة للسلع الأساسية والأدوية وتخصيص العملة الصعبة اللازمة للواردات، وكذلك عودة العملة الناجمة من الصادرات الى عجلة اقتصاد البلاد.

 
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