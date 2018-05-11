اكد المتحدث باسم مؤسسة الغذاء والدواء الايرانية كيانوش جهانبور، على دعم الإنتاج الوطني للأدوية؛ مصرحا ان ان 96 بالمئة من الأدوية المستخدمة في ايران محلية الصنع ولا يوجد أي قلق بالنسبة لسوق الأدوية في البلاد.

وأضاف جهانبور ان 50 بالمئة من المواد الأساسية لصناعة هذه الأدوية حتى التعبئة النهائية تتم محلياً وعلى الرغم من استيراد 50 بالمئة من العناصر الرئيسية المكونة لهذه الأدوية، إلا ان تركيبة الدواء والمنتج النهائي يتم انتاجه في الداخل.

وفيما أشار الى أنه لا يوجد أي تبادل تجاري في مجال الأدوية بين إيران وأميركا، صرح المتحدث باسم مؤسسة الغذاء والدواء، ان معظم مصادر إستيراد المكونات الدوائية هي الدول الأوروبية سيما سويسرا وألمانيا؛ منوها الى ان ألمانيا تعد أكبر شريك تجاري لإيران.

وفي الختام دعا جهانبور الى عدم تسييس المواضيع الإنسانية كالدواء والغذاء؛ معربا عن اسفه لان أميركا باتت تسيس هذه القضايا.