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رقم الخبر: 219354 تاريخ النشر: أيار 11, 2018 الوقت: 16:15 الاقسام: محليات  
هزات ارضية تضرب مدن بمحافظتي خراسان الرضوية و كهكيلوية وبوير احمد

هزات ارضية تضرب مدن بمحافظتي خراسان الرضوية و كهكيلوية وبوير احمد

ضربت هزة ارضية بقوة 5 درجات على مقياس ريختر مدينة سرخس بمحافظة خراسان الرضوية الواقعة شمال شرق ايران.
ووقعت الهزة في الساعة الثامنة و 6 دقائق من مساء الخميس بالتوقيت المحلي (الثالثة و 36 دقيقة من عصر الخميس بتوقيت غرينتش).
كما ضربت 6 هزات ارضية بقوة 2.5 الى 4.3 درجة على مقياس ريختر الخميس مدن ياسوج وسي سخت وجيتاب في محافظة كهكيلوية وبوير احمد الواقعة جنوب غرب ايران.
وقد ضربت هزة ارضية بقوة 4.3 درجة ريختر هذه المنطقة في الساعة الحادية عشرة و 42 دقيقة قبل ظهر الخميس بالتوقيت المحلي (السابعة و 12 دقيقة صباحا بتوقيت غرينتش) وفي عمق 10 كم من سطح الارض.
ووقعت بعد ذلك 5 توابع زلزالية لغاية الساعة السادسة و 12 دقيقة مساء الخميس.
وادت هذه الهزات الارضية الى اصابة 25 شخصا.
من جانب آخر، ضربت هزة ارضية بقوة 4.1 درجات على مقياس ريختر مدينة بهاباد في محافظة يزد (وسط) وذلك في الساعة 6 و35 صباحاً بالتوقيت المحلي (الثانية و 5 دقائق فجرا بتوقيت غرينتش).
وأشار مركز رصد الزلازل التابع لمؤسسة الجيوفيزياء في جامعة طهران إن مركز الهزة الأرضية كان عند التقاء خطي الطول 55.70 والعرض 32.14 درجة.
 

 

 
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مصدر الخبر: الوفاق/وكالات
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