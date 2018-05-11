ووقعت الهزة في الساعة الثامنة و 6 دقائق من مساء الخميس بالتوقيت المحلي (الثالثة و 36 دقيقة من عصر الخميس بتوقيت غرينتش).

كما ضربت 6 هزات ارضية بقوة 2.5 الى 4.3 درجة على مقياس ريختر الخميس مدن ياسوج وسي سخت وجيتاب في محافظة كهكيلوية وبوير احمد الواقعة جنوب غرب ايران.

وقد ضربت هزة ارضية بقوة 4.3 درجة ريختر هذه المنطقة في الساعة الحادية عشرة و 42 دقيقة قبل ظهر الخميس بالتوقيت المحلي (السابعة و 12 دقيقة صباحا بتوقيت غرينتش) وفي عمق 10 كم من سطح الارض.

ووقعت بعد ذلك 5 توابع زلزالية لغاية الساعة السادسة و 12 دقيقة مساء الخميس.

وادت هذه الهزات الارضية الى اصابة 25 شخصا.