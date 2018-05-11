مقتل رئيس حزب ماليزي دهساً عن طريق الخطأ! قُتل رئيس حزب "التراث" الماليزي، أريس مالايو، في ولاية صباح أريس مالايو، الثلاثاء الماضي، جراء تعرضه للدهس من قبل سيارة، بينما كان يتناول المشروب في أحد المطاعم، وفقاً لمصادر محلية.