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|رقم الخبر: 219352
|تاريخ النشر: أيار 11, 2018
|الوقت: 16:30
|الاقسام: دوليات
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مقتل رئيس حزب ماليزي دهساً عن طريق الخطأ!
قُتل رئيس حزب "التراث" الماليزي، أريس مالايو، في ولاية صباح أريس مالايو، الثلاثاء الماضي، جراء تعرضه للدهس من قبل سيارة، بينما كان يتناول المشروب في أحد المطاعم، وفقاً لمصادر محلية.
وبحسب مقطع الفيديو الذي تم تداوله على مواقع التواصل الاجتماعي، فإن سائق السيارة كان يحاول إيقافها في مكان محدد، لكنه فقد السيطرة على السيارة وقام عن طريق الخطأ بالضغط على دواسة البنزين بدلاً من الفرامل.
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