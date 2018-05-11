استقبل مساعد وزير الخارجية الايراني مدير عام الشؤون الاميركية بالوزارة محمد كشاورز زادة، وفد مجموعة الصداقة البرازيلية الايرانية في البرلمان البرزايلي.

واعلن الوفد البرازيلي الذي يرافقه عدد من الناشطين الاقتصاديين والتجاريين، استعداد البرلمان البرازيلي لتطوير العلاقات مع الجمهورية الاسلامية الايرانية في جميع المجالات.

وفي اللقاء اشار مساعد الخارجية الايرانية الى العلاقات العريقة بين ايران والبرازيل والتي تعود الى 120 عاما، ووصف الطاقات والفرص المتاحة بين البلدين لتنمية العلاقات في المجالات الصناعية والزراعية والاقتصادية والتجارية بانها مناسبة، مؤكدا على الاستفادة من هذه الفرص لتوفير مصالح البلدين.

من جانبه اكد وفد مجموعة الصداقة البرلمانية البرازيلية الايرانية الدور المهم لايران في منطقة الشرق الاوسط وتطوراتها، واشار الى جهود ايران لارساء السلام والاستقرار في المنطقة.

واكد الوفد الزائر على المسيرة الطيبة للعلاقات بين البلدين في مختلف المجالات، معلنا استعداد البرلمان البرازيلي لدعم هذه المسيرة في جميع الاصعدة.