  • الجمعة ٢٥ شعبان ١٤٣٩
  • الجمعة , مايو 11, 2018
نبذة عنا الاتصال بنا الاشتراک آر اس اس مواقع صدیقة
عاجل :
للمزید
رقم الخبر: 219350 تاريخ النشر: أيار 11, 2018 الوقت: 15:45 الاقسام: محليات  
حضور ناشط للجالية العراقية في ايران عند صناديق الاقتراع لانتخاب نوابهم الجدد

حضور ناشط للجالية العراقية في ايران عند صناديق الاقتراع لانتخاب نوابهم الجدد

حضر أبناء الجالية العراقية المقيمين في الجمهورية الاسلامية الايرانية عند صناديق الاقتراع ليدلوا بأصواتهم لإنتخاب اعضاء مجلس النواب الجديد.
وأفادت اذاعة طهران أنه توزعت مراكز الاقتراع في عدة مدن في الجمهورية الاسلامية الايرانية شملت كل من العاصمة طهران (مركزين)، مشهد المقدسة (مركزين)، قم المقدسة (مركزين)، الاهواز (مركزين)، ايلام (مركزواحد)، دهلران (مركز واحد)، كرمنشاه (مركز واحد)، أصفهان (مركز واحد)، يزد (مركز واحد)، نقدة (مركز واحد)،وتتقسم عليها اربعة وستين محطة اقتراع، وتشير التوقعات الى مشاركة نحو مئة الف ناخب في التصويت.
ولابد من الإشارة هنا الى انه رغم العدد المذكور من مراكز الاقتراع إلا أن هناك العديد من ابناء الجالية العراقية يكلفهم الإدلاء بأصواتهم والمشاركة في هذه الانتخابات قطع مئات الكيلو مترات للوصول الى أقرب مركز اقتراع من محل سكناهم. 
وحضر السلك الدبلوماسي العراقي في طهران وعلى رأسهم السفير العراقي حضرو في مركز اقتراع في ضاحية "دولت آباد" ليدلوا بأصواتهم.
ووصف السفير العراقي لدى طهران راجح الموسوي في تصريح له امام وسائل الاعلام مشاركة العراقيين المقيمين في الجمهورية الاسلامية الإيرانية بالواسعة جداً وعزا ذلك الى وعي الناخب العراقي لظروف المرحلة الراهنة وما تعيشه المنطقة من تحديات.
وبين الموسوي ان العراقيين واعين لأهمية هذه الانتخابات وطبيعة المرحلة الحساسة التي يمر بها العراق في ظل الوضع الدولي والاقليمي المعقد.
وكان سفير العراق في ايران متفائلاً بأن الانتخابات ستكون كبيرة جداً من ناحية المشاركة ومن ناحية الأهمية ومن ناحية النتائج وستفرز بعد أيام برلماناً متماسكاً قوياً قادراً على اختيار الحكومة التي تلبي طموحات الشعب العراقي وطموحات المنطقة والعالم.
 
 
  twitter linkedin google-buzz facebook digg afsaran
الکلمات المفتاحية
 
مصدر الخبر: الوفاق/وكالات
الرد علی تعلیقاتکم
تعليق
الاسم:
البريد الالكتروني:
التعليق:
 
captcha
الرقم السري:
الأکثر قراءة
الیوم
هذا الاسبوع
هذا الشهر
روزنامه ايران ايرنا سرویس عکس ایران دیلی ایران سپید شبکه ایران آنلاین ایران ورزشی
جمیع الحقوق القانونیة لهذا الموقع محفوظة لموسسة ایران و صحیفة الوفاق ولا مانع من استخدام ما نشر في الموقع بشرط ذکر المصدر
اجرا:تارنماجستر
Page Generated in 2/8849 sec