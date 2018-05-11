وأفادت اذاعة طهران أنه توزعت مراكز الاقتراع في عدة مدن في الجمهورية الاسلامية الايرانية شملت كل من العاصمة طهران (مركزين)، مشهد المقدسة (مركزين)، قم المقدسة (مركزين)، الاهواز (مركزين)، ايلام (مركزواحد)، دهلران (مركز واحد)، كرمنشاه (مركز واحد)، أصفهان (مركز واحد)، يزد (مركز واحد)، نقدة (مركز واحد)،وتتقسم عليها اربعة وستين محطة اقتراع، وتشير التوقعات الى مشاركة نحو مئة الف ناخب في التصويت.

ولابد من الإشارة هنا الى انه رغم العدد المذكور من مراكز الاقتراع إلا أن هناك العديد من ابناء الجالية العراقية يكلفهم الإدلاء بأصواتهم والمشاركة في هذه الانتخابات قطع مئات الكيلو مترات للوصول الى أقرب مركز اقتراع من محل سكناهم.

وحضر السلك الدبلوماسي العراقي في طهران وعلى رأسهم السفير العراقي حضرو في مركز اقتراع في ضاحية "دولت آباد" ليدلوا بأصواتهم.

ووصف السفير العراقي لدى طهران راجح الموسوي في تصريح له امام وسائل الاعلام مشاركة العراقيين المقيمين في الجمهورية الاسلامية الإيرانية بالواسعة جداً وعزا ذلك الى وعي الناخب العراقي لظروف المرحلة الراهنة وما تعيشه المنطقة من تحديات.

وبين الموسوي ان العراقيين واعين لأهمية هذه الانتخابات وطبيعة المرحلة الحساسة التي يمر بها العراق في ظل الوضع الدولي والاقليمي المعقد.

وكان سفير العراق في ايران متفائلاً بأن الانتخابات ستكون كبيرة جداً من ناحية المشاركة ومن ناحية الأهمية ومن ناحية النتائج وستفرز بعد أيام برلماناً متماسكاً قوياً قادراً على اختيار الحكومة التي تلبي طموحات الشعب العراقي وطموحات المنطقة والعالم.