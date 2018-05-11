أكد خطيب جمعة طهران آية الله أحمد خاتمي، إن حل المشاكل لا يتم من خلال العلاقة مع اميركا، واعتبر ان الاتحاد الأوروبي لا يقل نكثا للعهود عن اميركا، مشددا على أن الشعب الإيراني وفي ظل القيادة الحكيمة سيتجاوز جميع المنعطفات.

وفي الخطبة الثانية من صلاة الجمعة في طهران قال آية الله خاتمي: إن العبرة فيما حدث هي إنه لا يمكن الوثوق بأعداء الدين مطلقا،ً مشيراً إلى الآية الكريمة في سورة التوبة التي تقول (وَإِن يَظْهَرُوا عَلَيْكُمْ لَا يَرْقُبُوا فِيكُمْ إِلًّا وَلَا ذِمَّةً يُرْضُونَكُم بِأَفْوَاهِهِمْ وَتَأْبَى قُلُوبُهُمْ وَأَكْثَرُهُمْ فَاسِقُونَ) وهي تؤكد إن الأعداء لا يراعون أي ذمة وبالتالي علينا أن ننتبه بأن أعداء الدين هم ملة واحدة.

وقال: إن من يقول (لا لأميركا) و (نعم للإتحاد الأوروبي) عليه أن يأخذ العبرة، فالإتحاد الأوروبي لا يقل نكثاً للعهود من الولايات المتحدة.

وأشار إلى أن هؤلاء يطرحون قضية قدراتنا الصاروخية رغم إننا لم نتحدث بشيء عن ذلك، وفسخوا عقد شراء الطائرات معنا، لافتاً إلى أن قائد الثورة الإسلامية أعطى مهلة معينة وفي حال لم يعوضوا خلالها فإن الشعب الإيراني سينحسب من هذا الإتفاق.

ولفت إلى أن المفاوضات التي استمرت لسنين اثبتت إن العلاقات مع الأجانب لن تحل المشاكل بل تزيدها تعقيداً وهذا ما تشير إليه الآية الكريمة: (يَا أَيُّهَا الَّذِينَ آمَنُوا لَا تَتَّخِذُوا بِطَانَةً مِّن دُونِكُمْ لَا يَأْلُونَكُمْ خَبَالًا وَدُّوا مَا عَنِتُّمْ قَدْ بَدَتِ الْبَغْضَاءُ مِنْ أَفْوَاهِهِمْ وَمَا تُخْفِي صُدُورُهُمْ أَكْبَرُ قَدْ بَيَّنَّا لَكُمُ الْآيَاتِ إِن كُنتُمْ تَعْقِلُونَ).

من جهة أخرى أشار آية الله خاتمي إلى توجيهات قائد الثورة الإسلامية قائلاً: إن قائد الثورة ألإسلامية أكد في تصريحاته بأن الإختبار الكبير للمسؤولين في البلاد هو في حفظ كرامة وعزة الشعب الإيراني وينبغي أن يتم ذلك على الصعيد العملي وعلى الصعيد الإعلامي أيضاً.

وقال: إن الرئيس ترامب كذب خلال خطابه الأخير 10 مرات على الأقل ووجه الإساءات والتهم المختلفة للشعب الإيراني وقد رد قائد الثورة الإسلامية عليه بالقول بأنه (عليه أن يخسأ).

وأشار إلى أن هذا الرد كان نفسه الذي أطلقه الإمام الخميني العظيم وقال فيه: إن أمريكا هي الشيطان الأكبر وإنها غير قادرة على ارتكاب أي حماقة.

يذكر انه تلبية لدعوة مجلس تنسيق الاعلام الاسلامي شهدت المدن الايرانية وفي مقدمتها طهران، عقب صلاة الجمعة، تظاهرات جماهيرية مناهضة للاستكبار وتنديدا بنقض الادارة الاميركية لعهودها.

وندد المتظاهرون بخطوة الرئيس الاميركي دونالد ترامب في الخروج من الاتفاق النووي من جانب واحد بهدف تصعيد الحرب النفسية والضغوط الاقتصادية على الشعب الايراني المقاوم والشجاع.