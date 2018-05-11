يتوجه وزير الخارجية الايراني محمد جواد ظريف الاثنين المقبل الى موسكو للقاء نظيره الروسي سيرغي لافروف والتباحث معه حول القضايا الاقليمية.

وافادت وكالة ريانوفيستي نقلا عن مسؤول في الخارجية الروسية ان ظريف سيزور موسكو الاثنين للقاء نظيره الروسي سيرغي لافروف.

ومن المقرر ان يتوجه ظريف الاحد المقبل الى بكين لاجراء جولة من المباحثات حول الاتفاق النووي قبل ان يتوجه الى موسكو ومن ثم الى العاصمة البلجيكية بروكسل.

ومن المتوقع ان تركز مباحثات ظريف على خروج اميركا من الاتفاق النووي والتطورات الاقليمية وتبادل اطلاق النار بين الكيان الصهيوني وسوريا.