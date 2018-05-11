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رقم الخبر: 219345 تاريخ النشر: أيار 11, 2018 الوقت: 14:28 الاقسام: محليات  
الاثنين المقبل.. ظريف يتوجه الى موسكو للقاء نظيره الروسي

الاثنين المقبل.. ظريف يتوجه الى موسكو للقاء نظيره الروسي

يتوجه وزير الخارجية الايراني محمد جواد ظريف الاثنين المقبل الى موسكو للقاء نظيره الروسي سيرغي لافروف والتباحث معه حول القضايا الاقليمية.

وافادت وكالة ريانوفيستي نقلا عن مسؤول في الخارجية الروسية ان ظريف سيزور موسكو الاثنين للقاء نظيره الروسي سيرغي لافروف.

ومن المقرر ان يتوجه ظريف الاحد المقبل الى بكين لاجراء جولة من المباحثات حول الاتفاق النووي قبل ان يتوجه الى موسكو ومن ثم الى العاصمة البلجيكية بروكسل.

ومن المتوقع ان تركز مباحثات ظريف على خروج اميركا من الاتفاق النووي والتطورات الاقليمية وتبادل اطلاق النار بين الكيان الصهيوني وسوريا.

 

 
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مصدر الخبر: الوفاق/وكالات
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