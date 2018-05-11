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رقم الخبر: 219344 تاريخ النشر: أيار 11, 2018 الوقت: 14:24 الاقسام: محليات  
الرئيس روحاني يهنئ مهاتير محمد لتنصيبه رئيساً للوزراء في ماليزيا

الرئيس روحاني يهنئ مهاتير محمد لتنصيبه رئيساً للوزراء في ماليزيا

أعرب الرئيس الايراني حسن روحاني عن تهانيه لمهاتير محمد لتنصيبه رئيساً لوزراء ماليزيا اثر فوزه في الانتخابات، معرباً عن أمله بتوثيق العلاقات بين إيران وماليزيا في ظل وحدة الأمة الإسلامية.

وفي برقية بعث بها اليوم الجمعة عبر الرئيس روحاني عن تهانيه لإقامة الإنتخابات البرلمانية في ماليزيا وتنصيب مهاتير محمد رئيسا للوزراء.

وقال: إنني على ثقة بان الدورة القادمة من رئاسة مهاتير محمد ستشهد المزيد من تطوير العلاقات بين البلدين والتعاون المشترك في مختلف المجالات بما يصب في صالح الوحدة والتضامن في العالم الإسلامي.

وأعرب الرئيس الايراني عن أمله بدوام النجاح لمهاتير محمد والإزهار والرفعة للشعب الماليزي.

 

 
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مصدر الخبر: الوفاق/وكالات
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