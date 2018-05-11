عثرت الشرطة الاسترالية على 7 جثث، الجمعة، بينها 4 أطفال في بلدة ريفية بمنطقة مارغريت ريفر، قالت إنهم قتلوا بأسلحة نارية.

وقال مفوض شرطة ولاية أستراليا الغربية كريس دوسون في مؤتمر صحفي إنه تم العثور على 4 أطفال و3 بالغين في منزل في أوسمينغتون، أو بالقرب منها.

وقال دوسون إنه تم العثور على أسلحة نارية في موقع الحادث.

وأضاف أن الجثث تحمل آثار طلقات.

ومضى قائلا "لا أستطيع سوى أن أصف الوضع بأنه مروع"، وفق ما نقلت "رويترز"، مضيفا "ليست لدينا معلومات تثير القلق بشأن السلامة العامة في هذه المرحلة".

وأضاف أن المحققين لا يبحثون عن مشتبه به، مما يرجح أن يكون الأمر متعلقا بجريمة قتل، تلتها عملية انتحار.

وأوضح أن "الشرطة ذهبت إلى المنزل على أثر تلقي اتصال هاتفي سجلناه".