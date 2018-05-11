أشاد الرئيس السوداني، عمر البشير، بمواقف قطر الداعمة لبلاده، وذلك في حضور مسؤولين قطريين كبار من كلا البلدين.

وذكرت وكالة الأنباء السودانية "سونا" أن "البشير ثمن مواقف دولة قطر الداعمة للسودان في المحافل الإقليمية والدولية، لافتا إلي رسوخ العلاقات السودانية القطرية وتميزها".

وأوضحت الوكالة أن تصريحات الرئيس السوداني جاءت أثناء لقائه، مساء أمس الخميس 10 مايو/ أيار، مع مسعود محمد العامري، رئيس محكمة التمييز ورئيس المجلس الأعلى للقضاء في قطر.

كما حضر اللقاء أيضا حيدر أحمد دفع الله، رئيس القضاء السوداني، وسفير قطر لدى السودان راشد بن عبد الرحمن النعيمي.

ونقلت "سونا" عن رئيس القضاء السوداني قوله "إنه تم إطلاع رئيس الجمهورية على نتائج المباحثات التي جرت اليوم بين السلطتين القضائيتين في قطر والسودان"، لافتا إلى التوقيع على اتفاقية توأمة بين الجانبين، من شأنها تعزيز التعاون القضائي بين البلدين.

من جانبه، قال مسعود محمد العامري، رئيس المجلس الأعلى للقضاء ورئيس محكمة التمييز القطري، إن اللقاء تطرق إلى التطور الكبير الذى حدث في مجال التعاون القضائي بين البلدين، لافتا إلى أن الجانبين وقعا على اتفاقية توأمة للتعاون القضائي، كما أنه تم وضع جدول زمني لتفعيلها.