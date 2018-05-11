  • الجمعة ٢٥ شعبان ١٤٣٩
  • الجمعة , مايو 11, 2018
نبذة عنا الاتصال بنا الاشتراک آر اس اس مواقع صدیقة
عاجل :
للمزید
رقم الخبر: 219337 تاريخ النشر: أيار 11, 2018 الوقت: 13:52 الاقسام: عربيات  
البشير يشيد بدعم قطر للسودان بعد توقيع اتفاقيات بين الطرفين

البشير يشيد بدعم قطر للسودان بعد توقيع اتفاقيات بين الطرفين

أشاد الرئيس السوداني، عمر البشير، بمواقف قطر الداعمة لبلاده، وذلك في حضور مسؤولين قطريين كبار من كلا البلدين.

وذكرت وكالة الأنباء السودانية "سونا" أن "البشير ثمن مواقف دولة قطر الداعمة للسودان في المحافل الإقليمية والدولية، لافتا إلي رسوخ العلاقات السودانية القطرية وتميزها".

وأوضحت الوكالة أن تصريحات الرئيس السوداني جاءت أثناء لقائه، مساء أمس الخميس 10 مايو/ أيار، مع مسعود محمد العامري، رئيس محكمة التمييز ورئيس المجلس الأعلى للقضاء في قطر.

كما حضر اللقاء أيضا حيدر أحمد دفع الله، رئيس القضاء السوداني، وسفير قطر لدى السودان راشد بن عبد الرحمن النعيمي.

ونقلت "سونا" عن رئيس القضاء السوداني قوله "إنه تم إطلاع رئيس الجمهورية على نتائج المباحثات التي جرت اليوم بين السلطتين القضائيتين في قطر والسودان"، لافتا إلى التوقيع على اتفاقية توأمة بين الجانبين، من شأنها تعزيز التعاون القضائي بين البلدين.

من جانبه، قال مسعود محمد العامري، رئيس المجلس الأعلى للقضاء ورئيس محكمة التمييز القطري، إن اللقاء تطرق إلى التطور الكبير الذى حدث في مجال التعاون القضائي بين البلدين، لافتا إلى أن الجانبين وقعا على اتفاقية توأمة للتعاون القضائي، كما أنه تم وضع جدول زمني لتفعيلها.

 

 
  twitter linkedin google-buzz facebook digg afsaran
الکلمات المفتاحية
 
مصدر الخبر: الخرطوم/وكالات
الرد علی تعلیقاتکم
تعليق
الاسم:
البريد الالكتروني:
التعليق:
 
captcha
الرقم السري:
الأکثر قراءة
الیوم
هذا الاسبوع
هذا الشهر
روزنامه ايران ايرنا سرویس عکس ایران دیلی ایران سپید شبکه ایران آنلاین ایران ورزشی
جمیع الحقوق القانونیة لهذا الموقع محفوظة لموسسة ایران و صحیفة الوفاق ولا مانع من استخدام ما نشر في الموقع بشرط ذکر المصدر
اجرا:تارنماجستر
Page Generated in 4/3346 sec