توج فريق بلدية آكهيسار سبور، بلقب كأس تركيا، للمرة الأولى في تاريخه، بعدما فجر مفاجأة من العيار الثقيل، بفوزه 3-2، على فنربخشة، الخميس، في المباراة النهائية للمسابقة.

وبادر ميجيل لوبيز، بالتسجيل لآكهيسار، في الدقيقة 32، قبل أن يتعادل فيرناندو لفنربخشة في الدقيقة 56.

ولم يسعد فنربخشة بتعادله طويلا، بعدما أعاد عبد الواحد سيسوكو التقدم لآكهيسار سبور في الدقيقة 70، ثم أضاف زميله هيلدر باربوسا، الهدف الثالث في الدقيقة 81، وتكفل جوزيف دي سوزا، بتسجيل الهدف الثاني لفنربخشة في الدقيقة 86.

بتلك النتيجة، انضم بلدية آكهيسار إلى قائمة الفرق المتوجة باللقب، فيما واصل فنربخشة، الذي يمتلك 6 ألقاب في المسابقة، إخفاقه في الفوز بالبطولة، للموسم الخامس على التوالي.