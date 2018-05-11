  • الجمعة ٢٥ شعبان ١٤٣٩
  • الجمعة , مايو 11, 2018
نبذة عنا الاتصال بنا الاشتراک آر اس اس مواقع صدیقة
عاجل :
للمزید
رقم الخبر: 219330 تاريخ النشر: أيار 11, 2018 الوقت: 13:46 الاقسام: رياضة  
بلدية آكهيسار يتوج باللقب على حساب فنربخشة 3-2

بلدية آكهيسار يتوج باللقب على حساب فنربخشة 3-2

توج فريق بلدية آكهيسار سبور، بلقب كأس تركيا، للمرة الأولى في تاريخه، بعدما فجر مفاجأة من العيار الثقيل، بفوزه 3-2، على فنربخشة، الخميس، في المباراة النهائية للمسابقة.

وبادر ميجيل لوبيز، بالتسجيل لآكهيسار، في الدقيقة 32، قبل أن يتعادل فيرناندو لفنربخشة في الدقيقة 56.

ولم يسعد فنربخشة بتعادله طويلا، بعدما أعاد عبد الواحد سيسوكو التقدم لآكهيسار سبور في الدقيقة 70، ثم أضاف زميله هيلدر باربوسا، الهدف الثالث في الدقيقة 81، وتكفل جوزيف دي سوزا، بتسجيل الهدف الثاني لفنربخشة في الدقيقة 86.

بتلك النتيجة، انضم بلدية آكهيسار إلى قائمة الفرق المتوجة باللقب، فيما واصل فنربخشة، الذي يمتلك 6 ألقاب في المسابقة، إخفاقه في الفوز بالبطولة، للموسم الخامس على التوالي.

 

 
  twitter linkedin google-buzz facebook digg afsaran
الکلمات المفتاحية
 
مصدر الخبر: الوفاق/وكالات
الرد علی تعلیقاتکم
تعليق
الاسم:
البريد الالكتروني:
التعليق:
 
captcha
الرقم السري:
الأکثر قراءة
الیوم
هذا الاسبوع
هذا الشهر
روزنامه ايران ايرنا سرویس عکس ایران دیلی ایران سپید شبکه ایران آنلاین ایران ورزشی
جمیع الحقوق القانونیة لهذا الموقع محفوظة لموسسة ایران و صحیفة الوفاق ولا مانع من استخدام ما نشر في الموقع بشرط ذکر المصدر
اجرا:تارنماجستر
Page Generated in 0/0723 sec