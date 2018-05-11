  • الجمعة ٢٥ شعبان ١٤٣٩
  • الجمعة , مايو 11, 2018
نبذة عنا الاتصال بنا الاشتراک آر اس اس مواقع صدیقة
عاجل :
للمزید
رقم الخبر: 219324 تاريخ النشر: أيار 11, 2018 الوقت: 13:29 الاقسام: رياضة  
كورينثيانز يحجز مكانه في ربع النهائي

كورينثيانز يحجز مكانه في ربع النهائي

تأهل كورينثيانز الى ربع نهائي كأس البرازيل لكرة القدم، بفوزه على ضيفه فيتوريا بثلاثة أهداف لهدف في اياب ثمن النهائي.

وبعد تعادل الفريقين السلبي ذهابا على ملعب فيتوريا، أنهى كورينثيانز الشوط الأول متقدما بهدف سجله مايكون باربيران في الدقيقة التاسعة والثلاثين.

وعزز أنخيل روميو تقدم أصحاب الارض بالهدف الثاني في الدقيقة الثامنة والخمسين ثم عاد اللاعب ذاته وأحرز الهدف الثاني له والثالث لفريقه عند الدقيقة السادسة والستين، قبل أن يسجل أندره ليما هدف فيتوريا الوحيد في الدقيقة السابعة والسبعين.

 

 
  twitter linkedin google-buzz facebook digg afsaran
الکلمات المفتاحية
 
مصدر الخبر: الوفاق/وكالات
الرد علی تعلیقاتکم
تعليق
الاسم:
البريد الالكتروني:
التعليق:
 
captcha
الرقم السري:
الأکثر قراءة
الیوم
هذا الاسبوع
هذا الشهر
روزنامه ايران ايرنا سرویس عکس ایران دیلی ایران سپید شبکه ایران آنلاین ایران ورزشی
جمیع الحقوق القانونیة لهذا الموقع محفوظة لموسسة ایران و صحیفة الوفاق ولا مانع من استخدام ما نشر في الموقع بشرط ذکر المصدر
اجرا:تارنماجستر
Page Generated in 0/6785 sec