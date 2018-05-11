تأهل كورينثيانز الى ربع نهائي كأس البرازيل لكرة القدم، بفوزه على ضيفه فيتوريا بثلاثة أهداف لهدف في اياب ثمن النهائي.

وبعد تعادل الفريقين السلبي ذهابا على ملعب فيتوريا، أنهى كورينثيانز الشوط الأول متقدما بهدف سجله مايكون باربيران في الدقيقة التاسعة والثلاثين.

وعزز أنخيل روميو تقدم أصحاب الارض بالهدف الثاني في الدقيقة الثامنة والخمسين ثم عاد اللاعب ذاته وأحرز الهدف الثاني له والثالث لفريقه عند الدقيقة السادسة والستين، قبل أن يسجل أندره ليما هدف فيتوريا الوحيد في الدقيقة السابعة والسبعين.