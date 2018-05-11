دان المتحدث باسم الخارجية الايرانية بهرام قاسمي بشدة العدوان الصهيوني الاخير على الاراضي السورية، معتبرا الهجمات الصهيونية المتكررة وانتهاك السيادة السورية عملا عدوانيا ومثالا صارخا لنزعة الهيمنة واثارة الازمات وفبركة الاكاذيب لدى هذا الكيان الاحتلالي.

وقال قاسمي في تصريح له مساء الخميس، ان الكيان الصهيوني الذي لا يمكنه ان يطيق استقرار وامن وهدوء المنطقة، يرى امنه في زعزعة الامن والمزيد من عدم استقرار المنطقة.

واضاف، ان الهجمات المتكررة للكيان الصهيوني على الاراضي السورية التي جرت بذرائع مفبركة ولا اساس لها، تعد انتهاكا للسيادة الوطنية ووحدة الاراضي السورية وعملا يتعارض مع جميع القوانين والقرارات والمعايير الدولية.

واعتبر قاسمي صمت الدول والمحافل الدولية ازاء مثل هذه الاجراءات والسلوكيات العدوانية للكيان الصهيوني بأنه يشجع هذا الكيان ويعطيه الضوء الاخضر لمواصلة سلوكياته العدوانية هذه.

واعتبر المتحدث بإسم الخارجية الايرانية الدفاع المشروع والمقابل امام اجراءات المعتدين حقا للحكومة والشعب السوري المقاوم واضاف، ان دمشق قاومت على مدى الاعوام السبعة الماضية امام الهجمات القاسية للجماعات الارهابية والتي تمت بالنيابة عن الكيان الصهيوني واميركا وبعض حلفائهما الاقليميين، وبفرضها الهزيمة على هذه الجماعات قد احبطت مخططات حماتها من الوصول الى مآربهم.

وقال قاسمي، ان الداعمين الرئيسيين لهذه الجماعات الارهابية يبادرون اليوم هم انفسهم لشن هجمات واعتداءات على الاراضي السورية لربما يتمكنوا من التعويض عن الهزائم الثقيلة التي مني بها الارهابيون الذين قاموا هم برعايتهم وتغيير كفة الميزان لمصلحة هذه الجماعات الآيلة الى الزوال.