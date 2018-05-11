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رقم الخبر: 219320 تاريخ النشر: أيار 11, 2018 الوقت: 13:41 الاقسام: ثقافة وفن  
خمسة افلام ايرانية تشارك في «Rozafa» الألباني

خمسة افلام ايرانية تشارك في «Rozafa» الألباني

خمسة افلام ايرانية قصيرة تشارك في مهرجان «Rozafa» الدولي بدورته التاسعة في ألبانيا.

والأفلام التي تتنافس في المهرجان هي: «محراب الهدوء» (محراب آرامش) للمخرجة زيبا ارجنك و«حرب سهراب وكردآفريد» (نبرد سهراب وكردآفريد) للمخرج محمد علمدار و«الانسان المنزلي» (آدم خانكي) للمخرجة مرضية ابرار بايدار و«الهدهد والبومة» (هدهد وجغد) للمخرجة نرجس حقيقت و«الخلاص من الجنة» (رهايي از بهشت) للمخرج علي نوري اسكوئي.

وستنطلق فعاليات المهرجان في السادس عشر من مايو وستستمر حتى الثالث والعشرين منه وتتنافس الافلام فيه في قسمي افلام الاطفال وافلام الكبار.

وترتكز فعاليات المهرجان على عرض أفلام انيميشن تتناول حقوق الانسان وخاصة حقوق الأطفال.

 

 

 

 
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مصدر الخبر: الوفاق/ اي فيلم
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