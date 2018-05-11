والأفلام التي تتنافس في المهرجان هي: «محراب الهدوء» (محراب آرامش) للمخرجة زيبا ارجنك و«حرب سهراب وكردآفريد» (نبرد سهراب وكردآفريد) للمخرج محمد علمدار و«الانسان المنزلي» (آدم خانكي) للمخرجة مرضية ابرار بايدار و«الهدهد والبومة» (هدهد وجغد) للمخرجة نرجس حقيقت و«الخلاص من الجنة» (رهايي از بهشت) للمخرج علي نوري اسكوئي.

وستنطلق فعاليات المهرجان في السادس عشر من مايو وستستمر حتى الثالث والعشرين منه وتتنافس الافلام فيه في قسمي افلام الاطفال وافلام الكبار.

وترتكز فعاليات المهرجان على عرض أفلام انيميشن تتناول حقوق الانسان وخاصة حقوق الأطفال.