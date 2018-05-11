يشارك المخرج الايراني مهرداد اسكوئي في لجنة تحكيم مهرجان «كراكوف» الدولي للأفلام القصيرة في بولندا.

ويقوم اسكوئي في القسم الأفلام القصيرة بمراجعة وتقييم الأفلام المشاركة فيه.

يعتبر مهرجان «كراكوف» من اهم وأقدم الاحداث السينمائية في أوروبا ويقام سنويا منذ عام 1961.

وستنطلق فعاليات المهرجان بدورته الثامنة والخمسين في السابع والعشرين من مايو الجاري وستستمر حتى الثالث من يونيو المقبل.

يذكر ان المخرج اسكوئي يعمل في مجال الأفلام الوثائقية والانتاج والتصوير والتحقيق وسبق ان حكم في مهرجان «جان روش» الدولي للافلام في فرنسا.