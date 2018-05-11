وفي مستهل المراسم توجه المخرج نويد محمودي بالشكر لمن ساهم في انجاز هذا العمل كما شكر الجمهور الذي حضر عروضه.

وقال محمودي ان الفيلم حصل على عدد كبير من الجوائز العالمية اهمها جائزة افضل اخراج من مهرجان بوسان وجائزة افضل تمثيل في مهرجان بيروت وجائزة افضل فيلم من مهرجاني روسيا واستراليا.

وأمل المخرج ان يشاهد الجمهور هذا الفيلم الاجتماعي كما شاهد واستمتع بمشاهدته الجمهور حول العالم.

وحضر المراسم عدد من السينمائيين الايرانيين في مقدمتهم منوجهر شاهسواري، فرشته طائربور، رویا تیموریان، مسعود رایكان، عباس یاري ،وحید موسائیان، سهیل بیرقي، رویا جاوید، سمیرا برادري، محمدرضا غفاري، سامان احتشامي، ندى جبرئیلي ،محسن خانجهاني، محمدرضا مقدسیان، مازیار فکری ارشاد، کاظم راست كفتار، سهیل موفق وفريبا كوثري.

فيلم «الرحيل» من تأليف وانتاج جمشيد محمودي ويحكي قصة حب يعاني فيها المحب من كل شي الا المحبوب، وهو قصة الم، الم الهجرة والترحال، وشارك في تمثيل ادواره رضا احمدي، فرشتة حسيني، بهرنج علو، نازنين بياتي، مسعود مير طاهري، افشين اخلاقي، سينا سهيلي، محفوظ محمودي.

الفيلم حاصل على جائزة افضل ممثلة من مهرجان مراكش الدولي للأفلام السينمائية في المغرب، وتأهل للمشاركة في مهرجان «wisconcin» الدولي للأفلام بأمريكا، كما شارك في فعاليات مهرجان Tallinn Black Night السينمائي الدولي بأستونيا وفي مهرجان «middle east» الدولي للأفلام بإيطاليا، وحصل على جائزة لجنة الحكام لأفضل مخرج من مهرجان «بوسان» الدولي للافلام بكوريا الجنوبية، كما نال قبل فترة جائزة مهرجان «تريبولي» للافلام في لبنان.