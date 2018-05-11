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رقم الخبر: 219316 تاريخ النشر: أيار 11, 2018 الوقت: 13:40 الاقسام: ثقافة وفن  
الكشف عن اقدم وثيقة لحضور السينما في إيران

الكشف عن اقدم وثيقة لحضور السينما في إيران

اقيمت مراسم الكشف عن اقدم وثيقة لحضور السينما في ايران الاربعاء في حديقة «فردوسي» في طهران.

وتعتبر هذه الوثيقة هو أقدم وثيقة تاريخية تتعلق بالسينما الإيرانية، التي مضى عليها أكثر من 100 عام، وبالتعاون مع قصر كلستان والذي سيتم عرضه للجمهور في نفس اليوم الوطني للوثائق الوطنية والتراث.

تنتمي هذه الوثقية الى عصر مظفر الدين شاه، تم تسجيله مسار اول سينما في ايران في 11 فبراير 1900 م

يعتبر المتحف الإيراني للسينما من احد واجباته الاعترف بالوثائق والتاريخ التاريخي ، الذي يقدم صورة واضحة للتاريخ، وهنا تاريخ السينما الإيرانية. تعتبر مشاهدة أقدم وثيقة في تاريخ السينما الإيرانية خطوة مهمة في التعرف على هذه الوثيقة.

 

 
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مصدر الخبر: الوفاق
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