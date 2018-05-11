  • الجمعة ٢٥ شعبان ١٤٣٩
  • الجمعة , مايو 11, 2018
نبذة عنا الاتصال بنا الاشتراک آر اس اس مواقع صدیقة
عاجل :
للمزید
رقم الخبر: 219313 تاريخ النشر: أيار 11, 2018 الوقت: 13:39 الاقسام: ثقافة وفن  
انعقاد مؤتمر (دور مذهب اهل البيت(ع) في نشر العلوم الاسلامية)
بمشاركة 100 ضيف من 50 دولة في قم المقدسة

انعقاد مؤتمر (دور مذهب اهل البيت(ع) في نشر العلوم الاسلامية)

بدأت صباح يوم الخميس 10 مایو في مركز الرسول الاعظم (ص) للمؤتمرات الدولية في محافظة قم المقدسة، اعمال المؤتمر الدولي بعنوان «دور مذهب اهل البيت(ع) في نشر العلوم الاسلامية».

وحضر مراسم افتتاح المؤتمر كل من «اية الله ناصر مكارم الشرازي»، و«آية الله جعفر سبحاني» من مراجع الدين في ايران، وجمع غفير من علماء الدين وشخصيات علمية وثقافية من ايران وبلدان اخری؛ بما يشمل 100 ضيف تمثيلا عن 50 دولة في العالم.

واعلنت الامانة العامة لـ«مؤتمر دور مذهب اهل البيت(ع) في نشر العلوم الاسلامية»، بانها اعتمدت 418 مقالا من مجموع 1950، والتي سيتم مناقشتها خلال اجتماعات 9 لجان تخصصية، ووفقا لمحاور المؤتمر التي تتضمن مواضيع «القران والحديث»، و«الاخلاق والتربية والعرفان»، و«الكلام والعلوم العقلية»، و«العلوم الانسانية والعلوم الطبيعية»، و«الفقه والاصول»، «وتاريخ المستشرقين»، «والدراسات الاقليمية»، و«الادب»، و«المراة».

وناقش المشاركون العديد من القضايا الراهنة علي صعيد العالم الاسلامي؛ أهمها تأکيد الاسلام علی تحصيل العلوم، ونبذ الخلافات المذهبية، والرؤية الاسلامية الشاملة تجاه الانسان، والتعريف بدور علماء الدين في نشر العلوم الدينية، ودور مذهب اهل البيت(ع) في النهوض بمستوی العلوم الاسلامية ونشرها.

 

 

 

 
  twitter linkedin google-buzz facebook digg afsaran
الکلمات المفتاحية
 
مصدر الخبر: الوفاق/ ارنا
الرد علی تعلیقاتکم
تعليق
الاسم:
البريد الالكتروني:
التعليق:
 
captcha
الرقم السري:
الأکثر قراءة
الیوم
هذا الاسبوع
هذا الشهر
روزنامه ايران ايرنا سرویس عکس ایران دیلی ایران سپید شبکه ایران آنلاین ایران ورزشی
جمیع الحقوق القانونیة لهذا الموقع محفوظة لموسسة ایران و صحیفة الوفاق ولا مانع من استخدام ما نشر في الموقع بشرط ذکر المصدر
اجرا:تارنماجستر
Page Generated in 0/8606 sec