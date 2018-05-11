بدأت صباح يوم الخميس 10 مایو في مركز الرسول الاعظم (ص) للمؤتمرات الدولية في محافظة قم المقدسة، اعمال المؤتمر الدولي بعنوان «دور مذهب اهل البيت(ع) في نشر العلوم الاسلامية».

وحضر مراسم افتتاح المؤتمر كل من «اية الله ناصر مكارم الشرازي»، و«آية الله جعفر سبحاني» من مراجع الدين في ايران، وجمع غفير من علماء الدين وشخصيات علمية وثقافية من ايران وبلدان اخری؛ بما يشمل 100 ضيف تمثيلا عن 50 دولة في العالم.

واعلنت الامانة العامة لـ«مؤتمر دور مذهب اهل البيت(ع) في نشر العلوم الاسلامية»، بانها اعتمدت 418 مقالا من مجموع 1950، والتي سيتم مناقشتها خلال اجتماعات 9 لجان تخصصية، ووفقا لمحاور المؤتمر التي تتضمن مواضيع «القران والحديث»، و«الاخلاق والتربية والعرفان»، و«الكلام والعلوم العقلية»، و«العلوم الانسانية والعلوم الطبيعية»، و«الفقه والاصول»، «وتاريخ المستشرقين»، «والدراسات الاقليمية»، و«الادب»، و«المراة».

وناقش المشاركون العديد من القضايا الراهنة علي صعيد العالم الاسلامي؛ أهمها تأکيد الاسلام علی تحصيل العلوم، ونبذ الخلافات المذهبية، والرؤية الاسلامية الشاملة تجاه الانسان، والتعريف بدور علماء الدين في نشر العلوم الدينية، ودور مذهب اهل البيت(ع) في النهوض بمستوی العلوم الاسلامية ونشرها.