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رقم الخبر: 219308 تاريخ النشر: أيار 11, 2018 الوقت: 14:14 الاقسام: اجتماعيات  
«جوزة الطيب» تحارب تليف الكبد

«جوزة الطيب» تحارب تليف الكبد

أفادت دراسة حديثة بأن «جوزة الطيب» تساعد على تحسين صحة الكبد وقد تحمي الإنسان من التعرض لتليف الكبد، حسب ما ذكرته صحيفة «ديلي ميل» البريطانية.

وأجرى الدراسة باحثون من جامعة نانجينغ الصينية بالتعاون مع البرنامج الوطني للبحث والتطوير الرئيسي في الصين، وذلك بعدما لاحظوا أن توابل جوزة الطيب ظلت تستخدم لسنوات في الطب التقليدي الصيني لعلاج مجموعة من الأمراض المعوية. واستخدم الباحثون فئران لتجربة واختبار التأثيرات الوقائية لجوزة الطيب على الكبد.

وأظهرت النتائج أن هذا النوع من التوابل يحارب ارتفاع الدهون في الدم وفرط سكر الدم، بالإضافة إلى مكافحة ضرر أنسجة القلب وتليف الكبد.

ووجد الباحثون أن جوزة الطيب تحتوي على مركب خاص له تأثير وقائي قوي ضد تليف الكبد. وجوزة الطيب هي نواة ثمرة شجرة جوزة الطيب، التي تنمو في المناطق الاستوائية فقط. وعادة ما تستخدم جوزة الطيب على شكل مسحوق.

 

 

 
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مصدر الخبر: وکالات
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